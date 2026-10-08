பிரபல பாலிவுட் நடிகர் நானா படேகர் காலமானார்

கோவா,
பிரபல பாலிவுட் நடிகர் நானா படேகர் நெஞ்சு வலி காரணமாக கோவா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (வியாழன்) உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 75.
கோவாவில் உள்ள தனது வீட்டில் சுயநினைவின்றி இருந்த நடிகர் நானா படேகரை உடனடியாக மீட்டு மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். இருப்பினும், மருத்துவமனை கொண்டு வரும் வழியிலேயே அவர் இறந்துவிட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
முதற்கட்ட தகவல்படி, அவருக்குக் கடுமையான மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட பிறகு, டாக்டர்கள் கிட்டத்தட்ட 45 நிமிடங்கள் அவரை மீட்க போராடினர். ஆனால் எந்தப் பலனும் இல்லை. "45 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக சிபிஆர் (CPR) அளித்தும், அவரை மீண்டும் உயிர் பெறச் செய்ய முடியவில்லை. ஒரு மருத்துவ-சட்ட வழக்கு (MLC) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் பிரேதப் பரிசோதனை நடத்தப்படும்”, என்று டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அவர் தமிழில் ரஜினிகாந்தின் காலா திரைப்படத்தில் மிக முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். நடிப்பைத் தாண்டி, நானா படேகர் 'பிரஹார்: தி பைனல் அட்டாக்' திரைப்படத்தையும் இயக்கியுள்ளார். சினிமா மற்றும் கலைத்துறைக்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக 2013ல் அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது.
அவரது நடிப்பு, குறிப்பாக தீவிரமான நாடகத்தன்மை மற்றும் கதாபாத்திரத்தை மையமாகக் கொண்ட பாத்திரங்களில், அவரை இந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக நிலைநிறுத்தியது. அவரது பணி இந்தி மற்றும் மராத்தி திரைப்படங்கள் மற்றும் நாடகத்துறையிலும் பரந்து விரிந்திருந்தது.
நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலான திரைப்பயணத்தில், நடிப்பு, இயக்கம் மற்றும் நாடகம் எனப் பல துறைகளில் பணியாற்றிய நானா படேகரின் மறைவு, அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.