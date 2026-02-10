ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 10-2-2026 முதல் 16-2-2026 வரை

திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நாளை, நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
இந்த வார விசேஷங்கள்: 10-2-2026 முதல் 16-2-2026 வரை
Published on

இந்த வார விசேஷங்கள்

10-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருக்கோகர்ணம், காளஹஸ்தி, ஸ்ரீசைலம், திருவைகாவூர் தலங்களில் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.

* ராமேஸ்வரம் சுவாமி வெள்ளி பூத வாகனத்திலும், அம்பாள் வெள்ளி கிளி வாகனத்திலும் பவனி.

* களக்காடு சக்திவாகீசுவரர் தெப்ப உற்சவம்.

* குரங்கணி முத்துமாலை அம்மன் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

11-ந் தேதி (புதன்)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* ராமநாதபுரம் செட்டித் தெரு முத்தாலம்மன் பவனி.

* திருமயம் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

12-ந் தேதி (வியாழன்)

* ராமேஸ்வரம் சுவாமி-அம்பாள் வெள்ளி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.

* வேதாரண்யம் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.

* திருக்கோகர்ணம், காளஹஸ்தி தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

13-ந் தேதி (வெள்ளி)

* முகூர்த்த நாள்.

* சர்வ ஏகாதசி.

* ஸ்ரீசைலம், வேதாரண்யம், திருவைக்காவூர் தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.

* மதுரை கூடலழகர், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தலங்களில் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

14-ந் தேதி (சனி)

* சனிப் பிரதோஷம்.

* ராமேஸ்வரம் சுவாமி - அம்பாள் முத்தங்கி சேவை, இரவு தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

* திருமயம் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

15-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* மகா சிவராத்திரி.

* முகூர்த்த நாள்.

* மூங்கிலணை காமாட்சி அம்மன் பெருந்திருவிழா.

* திருவண்ணாமலை அரிபிரம்மாதியர் அடிமுடி தேடியருளிய லீலை, லிங்கோத்பவர் தரிசனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

Also Read
சென்னைக்கு மிக அருகில் இத்தனை சிறப்புமிக்க திருத்தலமா?
இந்த வார விசேஷங்கள்: 10-2-2026 முதல் 16-2-2026 வரை

16-ந் தேதி (திங்கள்)

* முகூர்த்த நாள்.

* சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

* நத்தம் மாரியம்மன் விழா தொடக்கம்.

* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியபெருமாள், உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள், வேதாரண்யம் சிவபெருமான் தலங்களில் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

Also Read
சென்னை பத்மாவதி தாயார் கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழா.. சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளிய தாயார்
இந்த வார விசேஷங்கள்: 10-2-2026 முதல் 16-2-2026 வரை
ஆன்மிகம்
ஆன்மிக செய்திகள்
இந்த வார விசேஷங்கள்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com