இந்த வார விசேஷங்கள்: 10-3-2026 முதல் 16-3-2026 வரை

10-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி ராஜ அலங்காரம், அம்ச வாகனத்தில் திருவீதி உலா.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* குரங்கணி முத்து மாலையம்மன் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
11-ந் தேதி (புதன்)
* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி கோவர்த்தனகிரியில் பந்தலடி சென்று திரும்புதல்.
* திருவாரூர் தியாகராஜர் புறப்பாடு.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்ம ருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* சமநோக்கு நாள்.
12-ந் தேதி (வியாழன்)
திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
13-ந் தேதி (வெள்ளி)
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* ராமேஸ்வரம் பர்வத வர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.
* திருவாரூர் தியாகராஜர் பவனி.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
14-ந் தேதி (சனி)
* காரடையான் நோன்பு.
* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி காலை பல்லக்கில் பவனி, இரவு ராஜாங்க அலங்காரம்.
* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், திருவரங்கம் நம்பெருமாள, மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
15-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* முகூர்த்த நாள்.
* சர்வ ஏகாதசி.
* திருநெல்வேலி கரியமாணிக்க பெருமாள் கோவிலில் பங்குனி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்க மன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.
* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள், திருப்பதி ஏழுமலையான் தலங்களில் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
16-ந் தேதி (திங்கள்)
* முகூர்த்த நாள்.
* பிரதோஷம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.