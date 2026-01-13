இந்த வார விசேஷங்கள்: 13-1-2026 முதல் 19-1-2026 வரை

இந்த வார விசேஷங்கள்: 13-1-2026 முதல் 19-1-2026 வரை
தினத்தந்தி 13 Jan 2026 10:32 AM IST
திருவில்லிபுத்தூர் திருத்தலத்தில் 15-ந் தேதி ஆண்டாள் நின்ற திருக்கோலம், மாலை தங்கப் பல்லக்கில் ஊஞ்சல் சேவை.

இந்த வார விசேஷங்கள்

13-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* மதுரை செல்லத்தம்மன் சிம்மாசனத்தில் பவனி.

* ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

* சுவாமிமலை முருகனுக்கு ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* குரங்கணி முத்துமாலை அம்மன் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

14-ந் தேதி (புதன்)

* சர்வ ஏகாதசி.

* போகிப் பண்டிகை.

* சபரிமலையில் மகர ஜோதி தரிசனம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* மதுரை கூடலழகர், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

15-ந் தேதி (வியாழன்)

* தைப் பொங்கல்.

* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.

* மதுரை செல்லத்தம்மன் காலை சப்பரத்திலும், இரவு குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.

* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் நின்ற திருக்கோலம், மாலை தங்கப் பல்லக்கில் ஊஞ்சல் சேவை.

* சமநோக்கு நாள்.

16-ந் தேதி (வெள்ளி)

* மாட்டுப் பொங்கல்.

* பிரதோஷம்.

* மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் கணு உற்சவ விழா தொடக்கம்.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி, காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் பாரிவேட்டைக்கு எழுந்தருளல்

* கீழ்நோக்கு நாள்.

17-ந் தேதி (சனி)

* உழவர் திருநாள்.

* மதுரை செல்லத்தம்மன் விருட்சப சேவை.

* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் காலை கருட வாகனத்திலும், இரவு அனுமன் வாகனத்திலும் பவனி.

* கல்லிடைக்குறிச்சி, திருவாவடுதுறை தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

18-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* தை அமாவாசை.

* தென்காசி விசுவநாதர், சங்கரன்கோவில் சங்கர நாராயணர் தலங்களில் லட்சதீபம்.

* மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு வைரக்கிரீடம் சாற்றியருளல்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

19-ந் தேதி (திங்கள்)

* மதுரை செல்லத்தம்மன் ரத உற்சவம்.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தைலக்காப்பு.

* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் விழா தொடக்கம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

