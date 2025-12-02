இந்த வார விசேஷங்கள்: 2-12-2025 முதல் 8-12-2025 வரை

இந்த வார விசேஷங்கள்: 2-12-2025 முதல் 8-12-2025 வரை
தினத்தந்தி 2 Dec 2025
திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் நாளை காந்திமதி அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.

இந்த வார விசேஷங்கள்

2-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* பிரதோஷம்.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் பட்டாபிஷேகம், இரவு பரணி தீபம்.

* திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் காலை கண்ணாடி விமானத்திலும், இரவு கயிலாச வாகனத்திலும், அம்பாள் காமதேனு வாகனத்திலும் புறப்பாடு.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

3-ந் தேதி (புதன்)

* திருக்கார்த்திகை.

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் காந்திமதி அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.

* திருவண்ணாமலை தீபம்.

* குரங்கணி முத்துமாலை அம்மன் கோவிலில் நாராயணசுவாமி விசேஷ அலங்காரம்.

* திருப்பரங்குன்றம், சுவாமிமலை தலங்களில் முருகப்பெருமான் ரத உற்சவம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

4-ந் தேதி (வியாழன்)

* பௌர்ணமி.

* திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் தெப்ப உற்சவம்.

* நத்தம் மாரியம்மன் லட்சத்தீப காட்சி.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

5-ந் தேதி (வெள்ளி)

* திருவாஞ்சியம் முருகப்பெருமான், திருநாகேசுவரம் நாகநாத சுவாமி தலங்களில் விழா தொடக்கம்.

* மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

6-ந் தேதி (சனி)

* திருவண்ணாமலை சுப்பிரமணியர் தெப்ப உற்சவம்.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், திருப்புல்லாணி ஜெகநாதப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவைகுண்டம் கள்ள பிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்

* சமநோக்கு நாள்.

7-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

8-ந் தேதி (திங்கள்)

* முகூர்த்த நாள்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாடானை, திருக்கடவூர் தலங்களில் 1008 சங்காபிஷேகம்.

* சமநோக்கு நாள்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

