இந்த வார விசேஷங்கள்: 20-1-2026 முதல் 26-1-2026 வரை
தினத்தந்தி 20 Jan 2026 10:29 AM IST
சுவாமிமலையில் 22-ம் தேதி முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

இந்த வார விசேஷங்கள்

20-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் சூர்ணாபிஷேகம்.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் வெள்ளி பூத வாகனத்தில் பவனி.

* மதுரை செல்லத்தம்மன் புஷ்ப சப்பரத்தில் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

21-ந் தேதி (புதன்)

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் தைப்பூச தெப்ப உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் ரத உற்சவம்.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் அன்ன வாகனத்தில் பவனி.

* திருவானைக்காவல் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

22-ந் தேதி (வியாழன்)

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் பூத வாகனத்திலும், அம்பாள் அன்ன வாகனத்திலும் பவனி.

* மிலட்டூர் விநாயகப்பெருமான் புறப்பாடு.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* தேரெழுந்தூர் திருஞானசம்பந்தர் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

23-ந் தேதி (வெள்ளி)

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கயிலாச வாகனத்திலும், அம்பாள் காமதேனு வாகனத்திலும் பவனி.

* காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் விழா தொடக்கம்.

* பைம்பொழில், குன்றக்குடி, திருவிடைமருதூர் தலங்களில் முருகப்பெருமான் விழா தொடக்கம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

24-ந் தேதி (சனி)

* காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் புறப்பாடு.

* திருச்சேறை சாரநாதர் விழா தொடக்கம்.

* திருமொச்சியூர், திருவாவடுதுறை, திருவானைக்காவல் தலங்களில் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

25-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* ரத சப்தமி.

* திருச்சேறை சாரநாதர் சூரிய பிரபையில் வேணுகோபாலன் திருக்கோலம்.

* கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுத பாணி விழா தொடக்கம்.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

26-ந் தேதி (திங்கள்)

* திருப்புடைமருதூர் முருகன் வெள்ளி விருட்சப சேவை.

* பழனி ஆண்டவர் விழா தொடக்கம்.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் பச்சை குதிரை வாகனத்தில் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

