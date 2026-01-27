இந்த வார விசேஷங்கள்: 27-1-2026 முதல் 2-2-2026 வரை

27-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* கார்த்திகை விரதம்.
* திருச்சேறை சாரநாதர் வெள்ளி கருட வாகனத்தில் பவனி.
* கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி சந்திர பிரபையில் புறப்பாடு.
* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் வைரத் தேரில் புறப்பாடு
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் நந்தீசுவர வாகனத்திலும், அம்பாள் யாளி வாகனத்திலும் பவனி.
* காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் திருவீதி உலா.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
28-ந் தேதி (புதன்)
* முகூர்த்த நாள்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் காலை தந்த பல்லக்கிலும், மாலை தங்க குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தெப்ப உற்சவம்.
* மன்னார்குடி ராஜ கோபால சுவாமி புறப்பாடு.
* பழனி ஆண்டவர் வெள்ளி காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
29-ந் தேதி (வியாழன்)
* சர்வ ஏகாதசி.
* காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் ரத உற்சவம்.
* திருச்சேறை சாரநாதர் திருக்கல்யாணம்.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.
* சமநோக்கு நாள்.
30-ந் தேதி (வெள்ளி)
* பிரதோஷம்.
* கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி மயில் வாகனத்தில் பவனி.
* பழனி ஆண்டவர் வெள்ளி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.
* குன்றக்குடி முருகன் வெள்ளி ரதத்தில் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
31-ந் தேதி (சனி)
* நெல்லை கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் வருஷாபிஷேகம்.
* திருவானைக்காவல் சிவபெருமான் புறப்பாடு.
* பழனி ஆண்டவர் கோவிலில் காலையில் தெய்வானை திருமணம், இரவு வள்ளி திருமணக் காட்சி.
* பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.
1-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* பவுர்ணமி.
* தைப்பூசம்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் வண்டியூர் எழுந்தருளி தெப்பத் திருவிழா.
* திருச்சேறை சாரநாதர், கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி, பழனி ஆண்டவர், மருதமலை முருகன் தலங்களில் ரத உற்சவம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
2-ந் தேதி (திங்கள்)
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* சென்னை சிங்காரவேலவர் தெப்ப உற்சவம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.