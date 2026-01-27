ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 27-1-2026 முதல் 2-2-2026 வரை

மதுரையில் நாளை காலையில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் தந்த பல்லக்கிலும், மாலையில் தங்க குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.
மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர்
இந்த வார விசேஷங்கள்

27-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* கார்த்திகை விரதம்.

* திருச்சேறை சாரநாதர் வெள்ளி கருட வாகனத்தில் பவனி.

* கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி சந்திர பிரபையில் புறப்பாடு.

* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் வைரத் தேரில் புறப்பாடு

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் நந்தீசுவர வாகனத்திலும், அம்பாள் யாளி வாகனத்திலும் பவனி.

* காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் திருவீதி உலா.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

28-ந் தேதி (புதன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் காலை தந்த பல்லக்கிலும், மாலை தங்க குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தெப்ப உற்சவம்.

* மன்னார்குடி ராஜ கோபால சுவாமி புறப்பாடு.

* பழனி ஆண்டவர் வெள்ளி காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.

29-ந் தேதி (வியாழன்)

* சர்வ ஏகாதசி.

* காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் ரத உற்சவம்.

* திருச்சேறை சாரநாதர் திருக்கல்யாணம்.

* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.

* சமநோக்கு நாள்.

30-ந் தேதி (வெள்ளி)

* பிரதோஷம்.

* கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி மயில் வாகனத்தில் பவனி.

* பழனி ஆண்டவர் வெள்ளி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.

* குன்றக்குடி முருகன் வெள்ளி ரதத்தில் பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.

31-ந் தேதி (சனி)

* நெல்லை கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் வருஷாபிஷேகம்.

* திருவானைக்காவல் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

* பழனி ஆண்டவர் கோவிலில் காலையில் தெய்வானை திருமணம், இரவு வள்ளி திருமணக் காட்சி.

* பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.

1-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* பவுர்ணமி.

* தைப்பூசம்.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் வண்டியூர் எழுந்தருளி தெப்பத் திருவிழா.

* திருச்சேறை சாரநாதர், கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி, பழனி ஆண்டவர், மருதமலை முருகன் தலங்களில் ரத உற்சவம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

2-ந் தேதி (திங்கள்)

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* சென்னை சிங்காரவேலவர் தெப்ப உற்சவம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

