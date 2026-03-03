ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 3-3-2026 முதல் 9-3-2026 வரை

திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் மார்ச் 7-ம் தேதி அலங்கார திருமஞ்சனம்.
திருவரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில்
திருவரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில்
Published on

இந்த வார விசேஷங்கள்

3-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* பவுர்ணமி.

* ஹோலி பண்டிகை.

* திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயணப் பெருமாள், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர், திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான் தலங்களில் தெப்ப உற்சவம்.

* நத்தம் மாரியம்மன் பொங்கல் விழா, மாலை பூக்குழி விழா.

* கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் திருக்கல்யாணம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

4-ந் தேதி (புதன்)

* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் மஞ்சள் நீராடல்.

* கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் ரத உற்சவம்.

* வேதாரண்யம் சிவபெருமான் பவனி.

* காரமடை அரங்கநாதர் தெப்ப உற்சவம்.

* நத்தம் மாரியம்மன் புஷ்பப் பல்லக்கில் பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.

5-ந் தேதி (வியாழன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் பாரிவேட்டைக்கு எழுந்தருளல்.

* ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

6-ந் தேதி (வெள்ளி)

* முகூர்த்த நாள்.

* சங்கடஹர சதுர்த்தி.

* திருவாரூர் தியாகராஜர் விழா தொடக்கம்.

* காரமடை அரங்கநாதர் வசந்த உற்சவம்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

7-ந் தேதி (சனி)

* திருவாரூர் தியாகராஜர் பவனி.

* வேதாரண்யம் சிவபெருமான் திருவீதி உலா.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

8-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* முகூர்த்த நாள்.

* மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியாழ்வார் புறப்பாடு.

* காங்கேயம் முருகப் பெருமானுக்கு லட்சதீபம்.

* சமநோக்கு நாள்.

9-ந் தேதி (திங்கள்)

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் புறப்பாடு.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

Aanmigam
Aanmigam News
Spiritual Events
ஆன்மிகம்
இந்த வார விஷேசங்கள்
ஆன்மிக செய்திகள்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com