இந்த வார விசேஷங்கள்: 30-12-2025 முதல் 5-1-2026 வரை

இந்த வார விசேஷங்கள்: 30-12-2025 முதல் 5-1-2026 வரை
x
தினத்தந்தி 30 Dec 2025 11:21 AM IST
t-max-icont-min-icon

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் ஜனவரி 2-ம் தேதி இரவு நடேசர் மகா அபிஷேகம்.

இந்த வார விசேஷங்கள்

30-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* வைகுண்ட ஏகாதசி.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் முத்தங்கி சேவை.

* விஷ்ணு ஆலயங்களில் ராப்பத்து உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சங்கரன்கோவில் சுவாமி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.

* மகரவிளக்கு பூஜையையொட்டி சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை திறப்பு

* கீழ்நோக்கு நாள்.

31-ந் தேதி (புதன்)

* கார்த்திகை விரதம்.

* ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர், எல்லாம் வல்ல சித்தராய் காட்சி, இரவு வெள்ளி குதிரையில் சேவகனாய் காட்சி.

* திருப்பதி நவநதி மகாதீர்த்தம்.

* மதுரை கூடலழகர் பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் தலங்களில் திருவாய்மொழி உற்சவ சேவை.

* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் தங்க மயில் வாகனத்தில் புறப்பாடு.

ஜனவரி 1-ந் தேதி (வியாழன்)

* பிரதோஷம்.

* திருநெல்வேலி கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் ராஜ அலங்காரம்.

* ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர் ரத உற்சவம்.

* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

2-ந் தேதி (வெள்ளி)

* ஆருத்ரா அபிஷேகம்.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் இரவு நடேசர் மகா அபிஷேகம்.

* திருக்குற்றாலம் குற்றாலநாதர் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

3-ந் தேதி (சனி)

* பவுர்ணமி.

* ஆருத்ரா தரிசனம்.

* ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகருக்கு உபதேசம் செய்தருளிய காட்சி.

* திருவலங்காடு சிவபெருமான் ரத்தின சபா நடனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

4-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* சிதம்பரம் சிவபெருமான் முத்து பல்லக்கில் புறப்பாடு.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் ராப்பத்து உற்சவம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

5-ந் தேதி (திங்கள்)

* திருமயம் சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X