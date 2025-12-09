இந்த வார விசேஷங்கள்: 9-12-2025 முதல் 15-12-2025 வரை

இந்த வார விசேஷங்கள்: 9-12-2025 முதல் 15-12-2025 வரை
x
தினத்தந்தி 9 Dec 2025 1:34 PM IST
t-max-icont-min-icon

சுவாமிமலையில் நாளை மறுதினம் முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

இந்த வார விசேஷங்கள்

9-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* குரங்கணி முத்துமாலையம்மன் பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.

10-ந் தேதி (புதன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருநாகேசுவரம் நாகநாதசுவாமி பவனி.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

11-ந் தேதி (வியாழன்)

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

12-ந் தேதி (வெள்ளி)

* வள்ளியூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தெப்ப உற்சவம்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.

* கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் ஊஞ்சல் சேவை.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

13-ந் தேதி (சனி)

* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* திருநாகேசுவரம் நாகநாதசுவாமி, திருவாஞ்சியம் முருகப்பெருமான் தலங்களில் சுவாமி புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

14-ந்தேதி (ஞாயிறு)

* முகூர்த்த நாள்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவாஞ்சியம் முருகப்பெருமான், திருநாகேஸ்வரம் நாகநாதசுவாமி தலங்களில் சுவாமி பவனி வரும் காட்சி.

* சமநோக்கு நாள்.

15-ந் தேதி (திங்கள்)

* முகூர்த்த நாள்.

* சர்வ ஏகாதசி.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மனுக்கு 1008 கலசாபிஷேகம், 108 சங்காபிஷேகம்.

* திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாடானை, குன்றக்குடி, திருக்கடவூர் தலங்களில் 1008 சங்காபிஷேகம்.

* சமநோக்கு நாள்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X