வைகுண்ட ஏகாதசியன்று பரமபதம் விளையாடுவது ஏன் தெரியுமா?

வைகுண்ட ஏகாதசியன்று பரமபதம் விளையாடுவது ஏன் தெரியுமா?
x
தினத்தந்தி 30 Dec 2025 6:32 AM IST
t-max-icont-min-icon

வைகுண்ட ஏகாதசியன்று பெருமாள் கோயில்களில் “பரமபத வாசல்” (சொர்க்க வாசல்) திறக்கப்படுகிறது.

மார்கழி மாதத்தில் வரும் வைகுண்ட ஏகாதசி, பகவான் திருமாலை நினைத்து உறக்கம் துறந்து கண் விழிக்கும் புனித இரவு. இந்த நாளில் கிராமங்களில் இன்றும் ஒரு ஆன்மிக விளையாட்டு பாரம்பரியமாக நடைபெறுகிறது… பரமபதம் (பாம்பு–ஏணி) விளையாட்டு

பரமபதம் என்றால் என்ன?

பரமபதம் என்பது திருமாலின் இருப்பிடமான வைகுண்டத்தை குறிக்கும். பரமபத வாசலைத் தாண்டிச் சென்றால் முக்தி கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். இந்த விளையாட்டு வெறும் பொழுதுபோக்கு அல்ல. ஆன்மிக வாழ்க்கையின் சுருக்கமான வடிவம். விளையாட்டின் ஆன்மிக அர்த்தம்

ஏணிகள்

→ நல்ல குணங்கள்

→ தர்மம், கருணை, பக்தி

→ ஆன்மிக முன்னேற்றம்

பாம்புகள்

→ தீய குணங்கள்

→ அகந்தை, ஆசை, கோபம்

→ பாவங்களால் ஏற்படும் வீழ்ச்சி

ஏணியில் ஏறுவது நற்செயல்களின் பலனைச் சொல்கிறது. பாம்பால் கீழே விழுவது பாவத்தின் விளைவுகளை உணர்த்துகிறது. இதுவே மனித வாழ்க்கை! சுகமும், துக்கமும், ஏற்றமும் இறக்கமும் மாறி மாறி வருவது.

வைகுண்ட ஏகாதசி & பரமபத வாசல்

வைகுண்ட ஏகாதசியன்று பெருமாள் கோயில்களில் “பரமபத வாசல்” (சொர்க்க வாசல்) திறக்கப்படுகிறது. இந்த வாசலைத் தாண்டி செல்வோர் மோட்சம் அடைவார்கள் என்பது நம்பிக்கை. பரமபதம் விளையாட்டு, அந்த வாசலைத் தாண்டி வைகுண்டம் செல்லும் ஆன்மிகப் பயணத்தின் சின்ன வடிவம்.

ஏன் இரவு முழுவதும் கண் விழித்து விளையாடுகிறார்கள்?

உறக்கம் துறந்து இறைவனை நினைப்பது, வாழ்க்கை ஒரு பரீட்சை என்பதை உணர்த்துவது, நல்ல செயல்களின் பாதையில் நிலைத்திருப்பது என்பவற்றை நினைவூட்டவே வருடத்திற்கு ஒருமுறை இந்த புனித நாளில் மட்டும் இரவு முழுவதும் பரமபதம் விளையாடப்படுகிறது.

இறுதி ஆன்மிக செய்தி

பரமபதம் விளையாட்டு ஒரு விளையாட்டு அல்ல, அது பகவானின் திருவிளையாடல்களை உணர்த்தும் பாடம். பாவங்களை விட்டு பக்தி பாதையில் நடக்கச் சொல்லும் வழிகாட்டி.. மோட்சம் எனும் வைகுண்டப் பயணத்தின் நினைவூட்டல். வைகுண்ட ஏகாதசியன்று விரதம் இருந்து பரமபதம் விளையாடுபவர்களுக்கு பகவானின் அருளால் பாவங்கள் நீங்கி முக்தி கிடைக்கும் *என்பது ஆழ்ந்த நம்பிக்கை.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X