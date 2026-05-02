ஆன்மிகம்

திருப்பதியில் கருட சேவை: திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நேற்று பவுர்ணமி கருடசேவை நடந்தது.
திருப்பதி,

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ஒவ்வொரு மாதமும் பவுர்ணமி அன்று இரவு 7 மணியில் இருந்து 9 மணிவரை தங்கக் கருட வாகன வீதிஉலா (கருடசேவை) நடைபெறுவது வழக்கம். உற்சவர் மலையப்பசாமி எழுந்தருளி கோவிலின் நான்கு மாடவீதிகளில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார்.

அதன்படி, பவுர்ணமி தினமான (சித்ரா பவுர்ணமி) நேற்று திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நேற்று இரவு 7 முதல் 9 மணி வரை பவுர்ணமி கருடசேவை நடந்தது. அதையொட்டி உற்சவர் மலையப்பசாமி தங்கக் கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி கோவிலின் நான்கு மாடவீதிகளில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

