வடபழனி முருகன் கோவிலில் லட்சார்ச்சனை தொடங்கியது.. ஒரு நபருக்கு ரூ.250 கட்டணம்

சென்னை வடபழனி முருகன் கோவிலில் பங்குனி உத்திரம் லட்சார்ச்சனை, தெப்பத்திருவிழா நேற்று சிறப்பு பூஜைகளுடன் தொடங்கியது. ஏப்ரல் 4-ந்தேதி வரை திருவிழா நடக்கிறது. லட்சார்ச்சனையும், யாகசாலை பூஜைகளும் நேற்று தொடங்கியது. திரளான பக்தர்கள் பூஜைகளில் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர். நாளை (செவ்வாய்க்கிழமை) மாலையுடன் லட்சார்ச்சனை நிறைவடைகிறது.
ஏப்ரல் 1-ந்தேதி பங்குனி உத்திரத்தன்று உச்சிக்காலத்துடன் தீர்த்தவாரி மற்றும் யாகசாலை பூஜைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு, கலசாபிஷேகத்துடன் பூஜைகள் நிறைவடைகின்றன. அன்று இரவு 7 மணிக்கு சிறப்பு அலங்காரத்துடன் சாமி புறப்பாடு நடக்கிறது.
லட்சார்ச்சனை நாட்களில் முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் மற்றும் வேதபாராயணம் செய்யப்படுகிறது.
ஏப்ரல் 2-ந்தேதியிலிருந்து 4-ந்தேதி வரை இரவு 7 மணிக்கு தெப்பக்குளத்தில் தெப்ப திருவிழா நடக்கிறது. சிறப்பு அலங்காரத்துடன் வேதபாராயணம், திருமுறை மற்றும் நாதஸ்வர கச்சேரியுடன் நடக்கிறது.
லட்சார்ச்சனையில் பங்கேற்க நபர் ஒன்றுக்கு ரூ.250 கட்டணச்சீட்டு வழங்குமிடத்தில் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் கூறி உள்ளனர்.