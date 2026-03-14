சபரிமலை அய்யப்பன் கோவில் நடை இன்று திறப்பு

ஆன்லைன் முன்பதிவு மூலமே பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு அனுமதிக்கப்படுவர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவனந்தபுரம்,

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் ஒவ்வொரு மலையாள மாதத்தின் தொடக்கத்திலும் 5 நாட்கள் வழிபாடு நடைபெறுவது வழக்கம். சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் பங்குனி மாத பூஜையை முன்னிட்டு இன்று (சனிக்கிழமை) மாலை 5 மணிக்கு தந்திரி கண்டரரு மகேஷ் மோகனரு முன்னிலையில் மேல் சாந்தி பிரசாத் நம்பூதிரி நடையை திறந்து வைக்கிறார்.

தொடர்ந்து பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முதல் 19-ந் தேதி வரை 5 நாட்கள் சபரிமலையில், மாத பூஜை சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறும். பங்குனி மாத பூஜையை முன்னிட்டு, சபரிமலை தரிசனத்திற்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. பங்குனி மாத பூஜைகளுக்கு பின், கோவிலின் வருடாந்திர பங்குனி உத்திர ஆராட்டு திருவிழா வருகிற 23-ந் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி 10 நாட்கள் நடக்கிறது.

சபரிமலை
கேரளா
சபரிமலை கோவில்
அய்யப்பன் கோவில்
Sabarimalai
Sabarimalai Ayyappan Temple
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில்
சபரிமலை அய்யப்பன் கோவில்
Sabarimalai Temple
சபரிமலை கோவில் நடை திறப்பு
Sabarimalai Ayyappa Swami

