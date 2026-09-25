திருப்பதி பிரம்மோற்சவ விழாவில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.28.94 கோடி

திருப்பதி,
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நடைபெற்ற வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழாவின் 8 நாட்களில், பக்தர்கள் உண்டியலில் ரூ.28 கோடியே 94 லட்சம் காணிக்கை செலுத்தியுள்ளனர். மேலும், 5 லட்சத்து 76 ஆயிரம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளதாக திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த 15-ந் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி தினமும் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் பல்வேறு வாகன சேவைகள் நடைபெற்றன. அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் மலையப்பசாமி எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான கருட சேவையில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர். பிரம்மோற்சவத்தின் நிறைவு நாளில் சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரியும் நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில், பிரம்மோற்சவ விழாவின் முதல் 8 நாட்களில் 5 லட்சத்து 76 ஆயிரம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர். பக்தர்கள் உண்டியலில் ரூ.28 கோடியே 94 லட்சம் காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளனர்.
மேலும், விழா நாட்களில் மொத்தம் 33 லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. அன்னப்பிரசாதத் துறை சார்பில் முதல் 8 நாட்களில் மட்டும் சுமார் 21.8 லட்சம் பக்தர்களுக்கு உணவு மற்றும் சிற்றுண்டிகள் தங்குதடையின்றி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரம்மோற்சவ விழா நிறைவடைந்த நிலையில், காணிக்கை வசூல், பக்தர்கள் தரிசனம் மற்றும் லட்டு விற்பனை உள்ளிட்ட விவரங்களை திருப்பதி தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது.