எந்த கிழமையில் கிரிவலம் சென்றால் என்ன பலன் கிடைக்கும்?
இறந்தவர்களுக்கான இறுதி மரியாதையை செலுத்தத் தவறியவர்கள் பிராயச்சித்தமாக வியாழக்கிழமைகளில் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் சென்று இறைவனை வழிபடலாம்.
திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் செல்வது உயர்வான புண்ணிய பலனை தரக்கூடியதாகும். திருவண்ணாமலையில் அனைத்து நாட்களும் கிரிவலம் செல்லலாம். இருந்தாலும் பெளர்ணமி, அமாவாசை, மாதப்பிறப்பு, சிவராத்திரி, பிரதோஷம் போன்ற நாட்களில் கிரிவலம் செல்வது அதிக பலனை தரக் கூடியதாகும். குறிப்பாக பௌர்ணமி நாளில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் சென்று இறைவனை வழிபடுகின்றனர். எந்த கிழமையில் கிரிவலம் சென்றால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? என்பதை பார்ப்போம்.
ஞாயிறு
பொதுவாக ஞாயிறு கிரிவலம் சிறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஞயிற்றுக் கிழமைகளிலும் சூரிய பகவான் பூவுலகிற்கு ஏதேனும் ஒரு வடிவில் வந்து திருவண்ணாமலையைக் கிரிவலம் செய்வதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த ஞாயிறு கிரிவலம் செய்பவர்கள் சிவலோகமாம் திருக்கயிலாயத்தில் தேவர்களாய் வீற்றிருக்கும் சிறப்பைப் பெறுவார்களாம். குடும்பப் பிரச்சனை காரணமாக பிரிந்து வாழும் தம்பதியர் ஞாயிறு கிரிவலம் செய்தால் ஒற்றுமையுடன் சேர்ந்து வாழ வழி பிறக்குமாம்.
திங்கள்
திங்கட்கிழமை காலை 5.30 மணி முதல் 7.30 மணிக்குள்ளாக, அதாவது ராகு காலத்திற்கு முன் கிரிவலம் துவங்கி இடையில் ஏதேனும் ஒரு அம்மன் சந்நிதியில் ஏழைக் கன்னி பெண்களுக்கு பூச்சரம், மஞ்சள், குங்குமம், தாலிச்சரடு, வளையல், வஸ்திரம் முதலான மங்களப் பொருட்களை தாம்பூலத்துடன் தானமாகக் கொடுக்கத் திருமணத் தடை நீங்குமாம். திங்களும் பெளர்ணமியும் சேரும் தினத்தன்று நீதித்துறையில் உள்ளவர்கள் கிரிவலம் வந்தால் அவர்களுக்கு வாக்கு வன்மையும் வழக்குகளில் வெற்றியும் ஏற்படுமாம்.
செவ்வாய்
செவ்வாய் கிழமைகளில் கிரிவலம் செல்வோர், உத்தியோகம் நிமித்தமாய் ஏற்படும் பொறாமை, கலகம், அவமானம், பகையுணர்ச்சி ஆகியவைகள் நீங்கி உத்தியோக உயர்வு, இடமாற்றம், துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை ஆகியவைகளைப் பெறுவார்களாம்.
புதன்
புதன் கிழமையன்று கிரிவலம் செல்பவருக்கு ஸ்ரீ பூத நாராயணப் பெருமாளே ஏதேனும் ஒரு வடிவில் துணை வந்து கிரிவலம் முழுவதும் வழிக்காட்டி செல்வாராம். இந்த நாளின் கிரிவலத்தால் கலைகளெல்லாம் கசடற கற்கும் திறன் பெறுவார்களாம். நியாயமான உத்தியோக உயர்வும், தொழில் திறமையும் ஏற்படும். வாராக் கடனும் வசூலாகும். பெண்களுக்கு தீர்க்க சுமங்கலித்துவமும் சந்தான பாக்கியமும் இந்த புதன் கிரிவலத்தால் கிட்டும் என்று கூறப்படுகிறது.
வியாழன்
குரு தட்சிணாமூர்த்திக்கு உகந்த நாள். அன்றைய தின கிரிவலத்தின் போது தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் யாரேனும் ஒரு குருவின் வடிவிலே வெளிப்பட்டுக் காட்சி தருவாராம். இந்த குரு தரிசனமானது மயான பூமிகளைக் கண்டால் ஏற்படும் பயத்தைப் போக்குமாம். இறந்தவர்களுக்கான இறுதி மரியாதையை செலுத்தத் தவறியவர்களுக்குப் பிராயச்சித்த கிரிவலம் இதுவே ஆகும். வியாழன் கிரிவலத்தால் சகலவித திருமணத் தோஷங்களும் நீங்குவதுடனும், அவர்கள் அடுத்த பிறவியில் தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும்.குருவாக விளங்கும் சிறப்பைப் பெறுவார்களாம்.
வெள்ளி
வெள்ளிக்கிழமை கிரிவலம் வந்தால், இல்லற பெண்களுக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சமும், இல்ல இன்பமும், அமைதியும் மாங்கல்ய பலமும் கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. எதிரிகளால் ஏற்படுகின்ற பில்லி, சூனியம் ஏவல் முதலான துன்பங்களை அகற்றி மனக்கோளாறுகளை நீக்கவல்லது இந்த வெள்ளி கிரிவலம்.
சனி
சனி கிரிவலம் கண், காது, சுவாச வியாதிகள் ஆகியவற்றால் அவமதிப்படுவோருக்கு சிறந்த நிவாரணத்தை அளிக்க வல்லது. நரம்பு வியாதிகள், பக்கவாத வியாதிகள் ஆகியவற்றால் பாதிக்கபட்டவர்கள் இந்த கிரிவலத்தால் பயன்பெறலாம். இந்த நாளில் கிரிவலப் பாதையில் எமலிங்க தரிசனம் செய்வதால் தீராத நோய்களும் தீர்ந்து மரண பயம் நீங்குமாம்.
அமாவாசை கிரிவலம்:
அமாவாசை என்பது பூமியில் நிலவு தென்படாத நாளென்றாலும் அதனுடைய ஆகர்ஷன சக்தியால் அதிகப்படியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற நாளாகையால் இந்த அமாவாசை கிரிவலம் சிறப்பானதாகக் கூறப்படுகிறது
பௌர்ணமி கிரிவலம்:
பெளர்ணமி தினத்தன்று கிரிவலம் வருபவர்களுக்கு நோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செல்வமும் கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இறைவன் அன்றைய தினம் சந்திரன் கதிர்கள் வாயிலாக உலகத்து உயிர்களுக்கெல்லாம் தமதருளை வழங்கிக்கொண்டிருப்பதால் அன்றைய கிரிவலம் சிறப்பு மிக்கது என்று கூறப்படுகிறது.