ராகு பரிகார தலம்... திருநாகேஸ்வரம் நாகநாதசுவாமி கோவில் சிறப்புகள்

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகில் உள்ள திருநாகேஸ்வரம் நாகநாதசுவாமி கோயில், ராகு பகவானுக்குரிய மிக முக்கியமான பரிகாரத் தலங்களில் ஒன்றாகும். இக்கோவிலின் சிறப்புகளை பார்ப்போம்.
• மங்கள ராகு: பொதுவாக மற்ற கோவில்களில் ராகு பகவான் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் இருப்பார். ஆனால், திருநாகேஸ்வரத்தில் தனது தேவியர்களான நாகவல்லி மற்றும் நாககன்னியுடன் 'மங்கள ராகு' என்ற சாந்தமான கோலத்தில் காட்சி தருகிறார்.
• அபூர்வ கோலம்: பெரும்பாலும் மனித தலை மற்றும் பாம்பு உடல் கொண்ட உருவமாகவே ராகுவை காண முடியும். ஆனால், இத்தலத்தில் ராகு பகவான் மனித வடிவில் தனி சன்னதியில் அருள்பாலிப்பது மிகவும் சிறப்பானது.
• அம்பாள் சன்னதி: இக்கோவிலில் அன்னை கிரிகுஜாம்பிகை மூன்று விதமான அலங்காரங்களில், அதாவது காலையில் சிறுமி, மதியம் இளம்பெண், மாலையில் பெண்ணாக (தாயாக) காட்சியளிப்பது தனிச்சிறப்பு.
• தேவாரத் தலம்: சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் ஆகிய மூவராலும் பாடப்பெற்ற காவிரி தென்கரைத் தேவாரத் தலங்களில் இது 29-ஆவது தலமாகும்.
• தரிசன பலன்கள்: ஜாதகத்தில் ராகு-கேது தோஷம் உள்ளவர்கள் இங்கு வந்து வழிபடுவது மிகச்சிறந்த பரிகாரமாகக் கருதப்படுகிறது.
• திருமணத் தடைகள்: நீண்ட நாட்களாகத் திருமணம் ஆகாமல் இருப்பவர்கள், மங்கள ராகுவை வழிபட்டால் விரைவில் மங்கல காரியங்கள் கைகூடும் என்பது நம்பிக்கை.
• தோஷ நிவர்த்தி: நாக தோஷம், கால சர்ப்ப தோஷம், பித்ரு தோஷம் மற்றும் களத்திர தோஷங்கள் நீங்கவும், மாங்கல்ய பலம் அதிகரிக்கவும் பக்தர்கள் ராகு பகவானுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்து வழிபடுகின்றனர். ராகு காலத்தில் இந்த வழிபாடு மிகவும் விசேஷமாகக் கருதப்படுகிறது.