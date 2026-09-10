தமிழகத்தில் சுயநிதி கல்லூரிகளில் 800 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் கூடுதலாக சேர்ப்பு

சென்னை,
நடப்பாண்டு மாணவர் தேர்வர்களுக்கு கிடைக்கும் விரிவுபடுத்தும் வகையில், இளநிலை மருத்துவக் கலந்தாய்வின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு முன்பு சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தமிழகம் 800 எம்பிபிஎஸ் இடங்களைச் சேர்த்துள்ளது.
மாற்றியமைக்கப்பட்ட இடங்களின் பட்டியலில் பிரதிபலிக்கப்பட்டுள்ள இந்தச் சேர்க்கைகள், பதிவு செய்த மாணவர்களுக்கு, குறிப்பாக முதற்கட்ட கலந்தாய்வில் இடம் பெற்றவர்கள் மற்றும் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரிக்கு விரும்புபவர்களுக்குப் பயனளிக்கும். இந்த அதிகரிக்கப் பட்ட இடங்கள் அடுத்தகட்ட கலந்தாய்வின் போது அரசு, மேலாண்மை, என்.ஆர்.ஐ மற்றும் சிறுபான்மை ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவுகளின் கீழ் கிடைக்கும். இந்த அதிகரிப்பில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட ஏ.பி.எஸ்மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையின் 150 இடங்களும், காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பி.எஸ்.பி. மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் மற்றொரு 130 இடங்களும் அடங்கும். திருவள்ளூர் இந்திரா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மற்றும் கன்னியாகுமரி மருத்துவ மிஷன் ஆராய்ச்சி மையம் ஆகியவை தலா 190 இடங்களைச் சேர்த்துள்ளன.
அதே நேரத்தில் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். ஸ்ரீமுத்துகுமரன் மருத்துவக் கல்லூரி, ராஜலட்சுமி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துமவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சுவாமி விவேகானந்தா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், மதா மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் பட்டியலில் அரசு மருத்துவர் அருணைமருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை ஆகியவை தலா 50 இடங்களைச் சேர்த்துள்ளன.
இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வின் இடையில் இந்த கூடுதல் இடங்கள் வந்துள்ளன. தற்காலிக இடப்பட்டியலில் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 103 காலியிடங்கள் உள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் 71 இடங்களும், ஸ்டான்லி மருத்துவக்கல்லூரியில் 13 இடங்களும், கோயம்புத்தூர் மருத்துவக் கல்லூரியில் 9 இடங்களும் அடங்கும். மேலும் இது சுய நிதிகல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 658 இடங்கள் உட்பட 1,527 எம்பிபிஎஸ் காலியிடங்களையும், தனியார் பல்கலைக்கழகங்களில் அரசு ஒதுக்கிட்டின் கீழ் 185 இடங்கள் உட்பட 457 காலியிடங்களையும் பட்டியலிட்டுள்ளது. ஆன்லைன் கலந்தாய்வின் போது விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விருப்பங்களை திருத்தம் செய்து இணைத்துக் கொள்ள முடியும். இரண் டாம் கட்டத்தின் முடிவுகள் செப்டம்பர் 15 அன்று வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதல் இடங்கள் கிடைப்பது இரண்டாம் கட்டத்தில் உள்ள அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.