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வங்கி வேலைக்கு காத்திருப்போருக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு... பேங்க் ஆப் இந்தியாவில் 205 பணியிடங்கள்

மொத்தம் 205 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
வங்கி வேலைக்கு காத்திருப்போருக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு... பேங்க் ஆப் இந்தியாவில் 205 பணியிடங்கள்
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இந்தியாவின் முன்னணி வங்கிகளில் ஒன்றாக உள்ள பேங்க் ஆப் இந்தியாவில் காலியிடங்கள் குறித்த அறிவிபு வெளியாகியுள்ளது. மொத்தம் 205 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இது பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு;

பணி நிறுவனம்: பேங்க் ஆப் இந்தியா

காலி பணி இடங்கள்: 205

பதவியின் பெயர்: ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆபீசர் (தலைமை மானேஜர், மூத்த மானேஜர், மானேஜர், செக்யூரிட்டி ஆபீசர், ஆபீசர், சிவில் என்ஜினீயர் உள்பட பல்வேறு பணி இடங்கள்)

கல்வி தகுதி: பி.இ., பி.டெக்., எம்.சி.ஏ., எம்.எஸ்சி.

வயது: பதவியின் தன்மைக்கேற்ப வயது வரம்பு மாறுபடும். அரசு விதிமுறைகளின் படி 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை வயது தளர்வு உண்டு. மாற்றுத்திறனாளிகளை பொறுத்தவரை 10 ஆண்டுகள் முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை வயது தளர்வு உண்டு.

தேர்வு முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, நேர்காணல்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 5-10-2026

கூடுதல் : https://bankofindia.bank.in/career/recruitment-notice

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Daily Thanthi
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