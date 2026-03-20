மத்திய அரசு வேலை; மெடிக்கல் ஆபிசர் பணியிடங்கள்-யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

மத்திய அரசு துறைகளில் உள்ள உயர் பொறுப்பில் உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பும் யுபிஎஸ்சி மெடிக்கல் ஆபிசர் பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற விவரங்கள் வருமாறு:
காலியிடங்கள்: மத்திய சுகாதார சேவை 864, ரெயில்வே 450, டெல்லி மாநகராட்சி கவுன்சில் 14, டெல்லி மாநகராட்சி 30 என மொத்தம் 1,358 இடங்கள் உள்ளன.
கல்வித்தகுதி: எம்.பி.பி.எஸ்.,
வயது வரம்பு: 1.8.2026- தேதியின் படி 18 வயது முதல் 32 வரை
தேர்ச்சி முறை: எழுத்துத்தேர்வு, நேர்முகத்தேர்வு- ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 200. பெண்கள் / எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு கட்டணம் கிடையாது
விண்ணப்பிக்க கடைசிநாள்: 31.3.2026
முழு விவரங்களை காண : upsc.gov.in