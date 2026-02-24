கல்வி/வேலைவாய்ப்பு

வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் ரெயில்வே தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்பு

இப்பயிற்சி வகுப்பு இன்று (புதன்கிழமை) முதல் தொடங்குகிறது.
தேனி,

தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாடும் மையத்தில், தன்னார்வ பயிலும் வட்டம் சார்பில் அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, ரெயில்வே தேர்வு வாரியத்தின் குரூப்-டி தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது.

இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்கலாம். இப்பயிற்சி வகுப்பு இன்று (புதன்கிழமை) தொடங்குகிறது. தினமும் காலை 10 மணி முதல் பகல் 1 மணி வரை பயிற்சி நடக்கிறது. மே விவரங்களுக்கு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த தகவல் தேனி கலெக்டர் ரஞ்சு சிங் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

