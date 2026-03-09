கல்வி/வேலைவாய்ப்பு

ஜே.இ.இ அட்வான்ஸ் நுழைவுத்தேர்வு: எந்தெந்த படிப்புகளில் சேரலாம்? - முழு விவரம்

தொழில்நுட்ப அறிவியல் அறிஞர்களை உருவாக்குவதில் ஐஐடி முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
இந்தியாவில் உள்ள புகழ்மிக்க தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனமான "இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி "(INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY) என்னும் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்து தொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்புகள் படிக்க விரும்புபவர்கள் கண்டிப்பாக எழுத வேண்டிய நுழைவு தேர்வு, “ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் (அட்வான்ஸ்ட்) ஜே.இ.இ. (அட்வான்ஸ்ட்)” JOINT ENTRANCE EXAMINATION (ADVANCED) (JEE-ADVANCED) ஆகும்.

உலகத்தரம் வாய்ந்த தொழில்நுட்ப கல்வியினை இந்தக் கல்வி நிறுவனங்கள் இந்தியா முழுவதும் 23 “ஐ.ஐ.டி” என அழைக்கப்படும் “இந்தியன் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி” நிறுவனத்தின்மூலம் வழங்குகிறது.

இந்த கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி பயின்றவர்கள் உயர் அதிகாரிகளாகவும், மிகச்சிறந்த தொழில்துறை வல்லுனர்களாகவும், தொழில் அதிபர்களாகவும் திகழ்கிறார்கள்.

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்கும் தொழில்நுட்ப அறிவியல் அறிஞர்களை உருவாக்குவதில் இந்த நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. JEE (ADVANCED) தேர்வு எழுதுவதன்மூலம் கீழ்க்கண்ட பட்டப்படிப்புகளில் சேர்ந்து படிக்கலாம்.

முக்கிய படிப்புகள்

"இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி"(INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY) நடத்தும் முக்கிய படிப்புகள் பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு: 

1.B.Tech.- Bachelor of Technology

- இது 4 ஆண்டுகள் நடத்தப்படும் படிப்பாகும்

2.B.Sc.- Bachelor of Science

- இது 4 ஆண்டுகள் நடத்தப்படும் படிப்பாகும்

3.B.Arch. -Bachelor of Architecture

- இது 55ஆண்டுகள் நடத்தப்படும் படிப்பாகும்

4.Dual Degree B.Tech.-M.Tech.(Dual Degree Bachelor of Technology and Master ofTechnology)

- இது 5 ஆண்டுகள் நடத்தப்படும் படிப்பாகும்

5.Dual Degree B.S.-M.S. (Dual Degree Bachelor of Science and Master ofScience)

- இது 5 ஆண்டுகள் நடத்தப்படும் படிப்பாகும்.

6.Integrated M.Tech. Integrated Master of Technology

- இது 5 ஆண்டுகள் நடத்தப்படும் படிப்பாகும்.

7.Integrated B.S.-M.S. Integrated Bachelor of Science and Master of Science

- இது 5 ஆண்டுகள் நடத்தப்படும் படிப்பாகும்.

8.Dual Degree B.Tech.-MBA(Dual Degree Bachelor of Technology and Master of Business Administratio)

- இது 5 ஆண்டுகள் நடத்தப்படும் படிப்பாகும்.

9.Dual Degree B.S.-MBA Dual Degree Bachelor of Science and Master ofBusiness Administration

- இது 5 ஆண்டுகள் நடத்தப்படும் படிப்பாகும்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து படிப்புகளிலும் ஜெ.இ.இ அட்வான்ஸ்ட் தேர்வில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமே சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். 

இந்தப் படிப்புகள் தவிர வேறு சில பட்டப்படிப்புகளும் ஐஐடி நிறுவனங்களால் நடத்தப்படுகின்றன.

இந்தப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு வெவ்வேறு விதமான மாணவர் சேர்க்கை நடைமுறைகள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

மேலும், பெங்களூரில் உள்ள "இந்தியன் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் சயின்ஸ் "(INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE) என்னும் நிறுவனத்தில் நடத்தப்படும் பி. டெக் (B.Tech) படிப்புகளில் சேர்வதற்கும் ஜே .இ .இ. (அட்வான்ஸ்ட்)நுழைவுத் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையாக அமைகிறது.

ஜே.இ.இ.(அட்வான்ஸ்ட்) (J.E.E (ADVANCED) நுழைவு தேர்வு எழுத தகுதிகள்

ஜே.இ.இ.(அட்வான்ஸ்ட்) (J.E.E (ADVANCED) நுழைவுத்தேர்வு எழுத ஜெ.இ.இ. மெயின்-2026 (JEE MAIN-2026) தேர்வில் சிறப்பான மதிப்பெண்கள் பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆகும்.

ஜே.இ.இ. மெயின் நுழைவுத் தேர்வில் சிறப்பான மதிப்பெண்கள் பெற்ற 2,50,000 பேர் மட்டுமே இந்தத்தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

பிளஸ்-2 தேர்வில் இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம் ஆகிய பாடங்களில் வெற்றி பெற்றவர்கள் இந்தத் தேர்வு எழுத தகுதி படைத்தவர்கள் ஆவார்கள்.

இந்த நுழைவுத் தேர்வு எழுத தொடர்புகொள்ள வேண்டிய இணையதள முகவரி: www.//jeemain.nta.nic.in ஆகும். 

நுழைவுத் தேர்வு எழுத பெயர் பதிவு செய்ய விரும்புபவர்கள் 06.04.2026 முதல் 02.05.2026 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 

இந்தத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 17.05.2026 ஆகும். 

மேலும், ஆன்லைன்மூலம் “ARCHITECTURE APTITUDE TEST” தேர்வு எழுத விரும்புபவர்கள் 02.06.2026 மற்றும் 03.06.2026 தேதிகளில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு அமைப்பு முறை (EXAM FORMAT AND PATTERN)

நுழைவுத் தேர்வில் தாள்-1 (-PAPER-1) மற்றும் தாள்-2(PAPER-2) என இரண்டு  தாள்களில் தேர்வு நடத்தப்படும். ஒவ்வொரு தாள்களிலும் மொத்தம் 3 மணி நேரம் இந்தத் தேர்வு நடைபெறும்.

எத்தனை முறை எழுதலாம்?

பொதுவாக இந்த நுழைவுத் தேர்வை அதிகபட்சமாக இரண்டு முறை தொடர்ந்து எழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

2026 ஆம் ஆண்டு ஜே.இ.இ அட்வான்ஸ் தேர்வை நடத்தும் பொறுப்பை ரூர்க்கி (ROORKEE) என்னும் இடத்தில் இயங்கும் "இந்தியன் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி" ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. எனவே, இந்த நுழைவுத்தேர்வு பற்றிய அனைத்து தகவல்களுக்கும் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:

Organizing Chair person,

JEE (Advanced) 2026,

Indian Institute of Technology Roorkee,

Roorkee-247 667.

Email: orgjee@iitr.ac.in

ஜே.இ.இ அட்வான்ஸ் நுழைவுத்தேர்வு இல்லாமல் ஐ,ஐ.டி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் படிப்புகள்.

I.Bachelor of Technology (4 YearS)

1. Abu Dhabi Campus - Chemical Engineering

2. Abu Dhabi Campus - Computer Science and Engineering

3. Abu Dhabi Campus - EnergyEngineering

4. Aerospace Engineering

5. Agricultural and Food Engineering

6. Artificial Intelligence

7. Artificial Intelligence and Data Analytics

8. Artificial Intelligence and Data Engineering

9. Artificial Intelligence and Data Science

10. Biochemical Engineering

11. Bioengineering

12. Biological Engineering

13. Biological Sciences and Bioengineering

14. Biomedical Engineering

15. Biosciences and Bioengineering

16. Biotechnology and Biochemical Engineering

17. Biotechnology and Bioinformatics

18. Ceramic Engineering

19. Chemical and Biochemical Engineering

20. Chemical Engineering

21. Chemical Science and Technology

22. Civil and Infrastructure Engineering

23. Civil Engineering

24. Computational Engineering

25. Computational Engineering and Mechanics

26. Computer Science and Engineering

27. Data Science and Artificial IntelligencE

28. Data Science and Engineering

29. Design

30. Digital Agriculture

31. Electrical and Electronics Engineering

32. Electrical Engineering

33. Electrical Engineering (IC.Design and Technology)

34. Electrical Engineering (Integrated Circuit Design and Technology

35. Electrical Engineering (Power and Automation)

36. Electronics and Communication Engineering

37. Electronics and Electrical Communication Engineering

38. Electronics and Electrical Engineering

39. Electronics Engineering

40. Energy Engineering

41. Engineering and Computational Mechanics

42. Engineering Physics

43. Engineering Science

44. Environmental Engineering

45. Environmental Science and Engineering

46. General Engineering

47. Industrial and Systems Engineering

48. Industrial Chemistry

49. Industrial Engineering and Operations Research

50. Instrumentation and Biomedical Engineering

51. Instrumentation Engineering

52. Integrated Circuit Design and Technology

53. Manufacturing Science and Engineering

54. Materials Engineering

55. Materials Science and Engineering

56. Materials Science and Metallurgical Engineering

57. Materials Science and Technology

58. Mathematics and Computing

59. Mechanical Engineering

60. Mechatronics Engineering

61. Metallurgical and Materials Engineering

62. Metallurgical Engineering

63. Metallurgical Engineering and Materials Science

64. Microelectronics and VLSI

65. Mineral and Metallurgical Engineering

66. Mining Engineering

67. Mining Machinery Engineering

68. Naval Architecture and Ocean Engineering

69. Ocean Engineering and Naval Architecture

70. Petroleum Engineering

71. Pharmaceutical Engineering and Technology

72. Production and Industrial Engineering

73. Space Science and Engineering

74. Textile Technology

II. Bachelor of Science (4Years)

1. Applied Geology

2. Applied Geophysics

3. Biological Science

4. Chemical Sciences

5. Mathematics

6. ChemistY

7. Chemistry with Specialization

8. Earth Sciences

9. Economics

10. Exploration Geophysics

11. Mathematics and Computing

12. Mathematics and Scientific Computing

13. Physics

14. Physics with Specialization

15. Statistics and Data Science

III. B.Tech. / M.Tech. / M.S. (Dual Degree) (5 Years)

1. B.Tech. in CE. - M.Tech. in Geotechnical Engineering

2. B.Tech. in CE. - M.Tech. in Structural Engineering

3. B.Tech. (CSE) and M.Tech in CSE

4. B.Tech. (ECE) - M.Tech. in VLSI

5. B.Tech. (EEE) - M.Tech. in (Power and Control)

6. B.Tech. (Mathematics and Computing) - M.Tech. in (Mathematics and Computing)

7. B.Tech (ME) - M.Tech. in Mechatronics

IV.Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) (5 Years)

1. Aerospace Engineering

2. B.Tech. in Electronics and Communication Engineeringand M.Tech. in Communication Systems

3. Chemical Engineering

4. Computer Science and Engineerin

5. Electrical Engineering

6. Engineering Design

7. Mathematics and Computing

V. Bachelor of Architecture (5Years)

1. Architecture

VI. Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree) (5 Years)

1. Chemical Science

2. Chemical Sciences

3. Economics

4. Interdisciplinary Sciences

5. Mathematics and Computing

6. Physical Science

7. Physics

VII. Bachelor of Science and MBA (Dual Degree) (5 Years)

1. BS in Economics with MBA (IIM Bodh Gaya)

VIII.Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree) (5 Years)

1. B.Tech (Artificial Intelligence and Data Science) - MBA inDigital Business Management(IIM Bodh Gaya)

2. B.Tech (Chemical Engineering) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya)

3. B.Tech (Chemical Science and Technology) - MBA in Hospital and Health CarManagement (IIM Bodh Gaya)

4. B.Tech (Civil Engineering) -MBA (IIM Bodh Gaya)

5. B.Tech Computer Science and Engineering) - MBA in Digital Business ManagemenT (IIM Bodh Gaya)

6. B.Tech (Electrical and Electronics Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)

7. B.Tech (Electronics and Communication Engineering) - MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya)

8. B.Tech (Engineering Physics) - MBA (IIM Bodh Gaya)

9. B.Tech (Mathematics and Computing) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)

10. B.Tech (Mechanical Engineering) - MBA (IIM Mumbai)

11. B.Tech (Metallurgical and Materials Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)

12. B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai)

IX. Integrated Master of Technology (5 Years)

1. Applied Geology

2. Applied Geophysics

3. Geological Technology

4. Geophysical TechnoloGY

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி நடத்தப்படும் இடங்கள்

இந்தியாவில் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி என்னும் கல்வி நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது.

East Zone

1. Indian Institute of Technology, Bhubaneswar

2. Indian Institute of Technology, Kharagpur

3. Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad

4. Indian Institute of Technology, Bhilai

Central Zone

1. Indian Institute of Technology, Kanpur

2. Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi,

3. Indian Institute of Technology, Indore

North-Central Zone

1. Indian Institute of Technology, Delhi

2. Indian Institute of Technology, Jammu

3. Indian Institute of Technology, Jodhpur

North-East Zone

1. Indian Institute of Technology, Guwahati

2. Indian Institute of Technology, Patna

North Zone

1. Indian Institute of Technology, Roorkee

2. Indian Institute of Technology, Mandi

3. Indian Institute of Technology, Ropar

South Zone

1. Indian Institute of Technology, Madras

2. Indian Institute of Technology, Hyderabad

3. Indian Institute of Technology, Palakkad

4. Indian Institute of Technology, Tirupati

West Zone

1. Indian Institute of Technology, Bombay

2. Indian Institute of Technology, Dharwad

3. Indian Institute of Technology, Gandhi nagar

4. Indian Institute of Technology, Goa

புகழ்மிக்க இந்தக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்து படிப்பவர்களுக்கு எதிர்காலம் நிச்சயம் மிகச் சிறப்பாக அமையும். 

கல்வி செய்திகள்
Education News
JEE Examination
ஜேஇஇ
ஜேஇஇ தேர்வு

