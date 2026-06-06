கல்வி&வேலைவாய்ப்பு

மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வேலை: ஐடிஐ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

மொத்தம் 268 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வேலை: ஐடிஐ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
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புதுடெல்லி,

நால்கோ எனப்படும் தேசிய அலுமனிய நிறுவனம் மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. மத்திய சுரங்க துறைகள் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ளபணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:

பணி நிறுவனம்: தேசிய அலுமினிய நிறுவனம் (நால்கோ)

பணி இடங்கள்: 268

பதவி: டெக்னீஷியன், ஆபரேட்டர், போர்மேன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு செய்முறைப் பயிற்சியாளர்

வயது: 10-6-2026 அன்றைய தேதிப்படி டெக்னீஷியன், ஆப்பரேட் டர் பதவிகளுக்கு 35 வயது, போர்மேன் பதவிக்கு 40 வயது, திறன் மேம்பாட்டு செய்முறைப் பயிற்சியாளர் பதவிக்கு 27 வயது. அரசு விதிமுறைகளின்படி வயது தளர்வும் உண்டு.

கல்வி தகுதி:10-ம் வகுப்பு, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ, பி.எஸ்சி.

தேர்வு முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, திறனறி தேர்வு, ஆவண சரிபார்ப்பு.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 10-6-2026.

இணையதள முகவரி: https://mudira.nalcoindia.co.in/rec_portal/default.aspx

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