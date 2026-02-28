எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் வேலை: நர்சிங் படித்தவர்களுக்கு அருமையான வாய்ப்பு

சென்னை,
டெல்லியை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் உள்ளன எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு;
பணி நிறுவனம்: அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (எய்ம்ஸ்)
பணி இடங்கள்: 2,551
பதவி: நர்சிங் ஆபீசர்
கல்வி தகுதி: பி.எஸ்சி நர்சிங், டிப்ளமோ நர்சிங் (டி.ஜி.என்.எம்.)
வயது: 16-3-2026 அன்றைய தேதிப்படி 18 முதல் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். அரசு விதிமுறைகளின்படி 3 முதல் 5 வயது வரை வயது தளர்வு உண்டு. மாற்றுத்திறனா ளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை வயது தளர்வு அனுமதிக்கப்படும்.
தேர்வு முறை: என்.ஓ.ஆர்.இ.டி. பொது தகுதித்தேர்வு அடிப்படை யில் முதல் நிலைத்தேர்வு, மெயின் தேர்வு
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 16-3-2026
தேர்வு அறிவிப்பினை படிக்க: https://www.aiimsexams.ac.in/