எஸ்.பி.ஐ. வங்கியில் வேலை: ரூ.93 ஆயிரம் சம்பளம்- யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

எஸ்.பி.ஐ வங்கியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா எனப்படும் எஸ்.பி.ஐ வங்கியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு;-

பணியிடங்கள்: ஐடி பாதுகாப்பு நிபுணர், சைபர் பாதுகாப்பு ஆய்வாளர், மேலாண்மை & தடயவியல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் மொத்தம் 12 பணியிடங்கள் உள்ளன.

கல்வித்தகுதி: பி இ/ பி.டெக், எம்.இ/ எம்.டெக், எம்.எஸ்.சி, எம்.சி.ஏ

வயது வரம்பு: 25 வயது 35 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். அரசு விதிகளின் படி வயது வரம்பில் உச்ச தளர்வு உண்டு.

சம்பளம்: ரூ.64,820 - 93,690 வரை

தேர்வு முறை: நேர்முகத்தேர்வு

விண்ணப்ப கட்டணம்: ரூ.750, எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு கட்டணம் இல்லை.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி? https://sbi.bank.in/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பிக்க வரும் 16.03.2026 கடைசி நாளாகும்.

