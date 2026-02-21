மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வேலை.. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

மத்திய அரசின் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களில் ஒன்ற ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் அப்ரெண்டீஸ் எனப்படும் பயிற்சி பணியிடங்கள் நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்குவிண்ணபிப்பது எப்படி? எனபது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:
பணி நிறுவனம்: ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (எச்.பி.சி.எல்)
இடங்கள்: 612
பணியின் தன்மை: அப்ரண்டீஸ் பயிற்சி - என்ஜினீயரிங் (சிவில், மெக்கானிக்கல், எலெக்ட்ரிக்கல், இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன்)
பயிற்சி காலம்: ஓர் ஆண்டு
மாதாந்திர உதவித்தொகை: ரூ.25,000
கல்வி தகுதி: பி.இ., பி.டெக் (சிவில், மெக்கானிக்கல், எலெக்ட்ரிக்கல், இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன்).
வயது: 2-3-2026 அன்றைய தேதிப்படி குறைந்தபட்ச வயது 18, அதிகபட்ச வயது 25.
அரசு விதிமுறைகளின்படி 3 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை வயது தளர்வு உண்டு (மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்பட)
தேர்வு முறை: மெரிட் லிஸ்ட், ஆவண சரிபார்ப்பு
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 2-3-2026