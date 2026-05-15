எஸ்பிஐ வங்கியில் வேலை வாய்ப்பு: 100 காலியிடங்கள்

நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான எஸ்..பி.ஐ வங்கியில் வேலை வாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது இது பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு:
காலியிடங்கள்: 100
பதவியின் பெயர்: டிரேட் பைனான்ஸ் ஆபிசர்
கல்வித்தகுதி: ஏதாவது ஒரு பட்டம் + அனுபவமும் அவசியம்
தேர்வு முறை: நேர்முகத்தேர்வு
வயது வரம்பு: குறைந்தபட்சம் 21 வயது முதல் அதிகபட்சம் 32 வரை உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்; 02.06.2026
விண்னப்ப கட்டணம்: ரூ.750, எஸ்சி,/எஸ்டி பிரிவினருக்கு கட்டணம் கிடையாது
சம்பளம்: ரூ.64,820-93,960 வரை
