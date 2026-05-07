தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு

சென்னை,
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஈரோடு மாவட்டம் பர்கூரில் உள்ள கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் கள உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
காலியிடங்கள் எண்ணிக்கை: 1
கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும். இரு சக்கர வாகன ஓட்டுனர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
வயதுத் தகுதி: 01.05.2026 அன்று 21 வயது முதல் 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: ரூ. 20,000
தேர்வு முறை: நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். விருப்பம் உள்ளவர்கள் தேவையான ஆவணங்களுடன் கீழ்கண்ட முகவரியில் நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் நேரடியாகக் கலந்துக் கொள்ளலாம்.
முகவரி: Bargur Cattle Research Station, Bargur, Anthiyur Taluk, Erode – 638 501, Tamil Nadu
நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 18.05.2026