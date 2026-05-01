மத்திய அரசின் எண்ணெய் நிறுவனத்தில் வேலை; விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மொத்தம் 248 காலி பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
மத்திய அரசின் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களில் ஒன்றான பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பது பற்றிய விவரங்கள் பின் வருமாறு;

பணி நிறுவனம்: பாரத் பெட்ரோலியம்

காலியிடங்கள்: 248

பதவியின் பெயர்: ஜூனியர் எக்ஸியூட்டிவ், அசோசியேட் எக்சிகியூட்டிவ் & செகரட்டரி

கல்வித்தகுதி: டிப்ளமோ, பிகாம், பிபிஏ, பிஎஸ்சி, எம்.எஸ்.சி, சிஏ/சிஎம்.ஏ

தேர்வு முறை: கணிணி வழி தேர்வு, கலந்துரையாடல், நேர்முகத்தேர்வு உள்ளிட்டவை

சம்பளம்: ரூ.40,000-1,40,000- வரை

விண்ணப்ப கட்டணம்: ரூ.1,180, எஸ்சி,எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோருக்கு கட்டணம் இல்லை.

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 17.05.2026

கூடுதல் விவரங்களுக்கு: https//www.bharatpetroleum.in/images/files/bpcl-entry-level-advertisement.pdf

