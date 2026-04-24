மத்திய அரசின் மின் நிறுவனத்தில் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

மத்திய அரசின் பொதுத்துறை மின் நிறுவனமான பவர்கிரிட் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மொத்தம் 660 காலியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:

பணியிடங்கள்: 660

பதவியின் பெயர்: நான் எக்ஸிகியூட்டிவ்

கல்வித்தகுதி: ஐடிஐ, பிஇ/பிடெக், பிபிஏ/பிபிஎம், பிபிஎஸ், சிஏ/சிஎம்ஏ

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 27 வயதுக்குள் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்ச்சி முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு

தேர்வு மையம்: சென்னை

விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ. 300. எஸ்.சி./எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு கட்டணம் இல்லை.

கடைசிநாள்: 11.5.2026

கூடுதல் விவரங்களுக்கு: powergrid.in

job opportunities
மத்திய அரசு நிறுவனம்
மின் நிறுவனம்

Related Stories

No stories found.
