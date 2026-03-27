பேங்க் ஆப் பரோடா வங்கியில் வேலை: டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

நாட்டின் முன்னணி பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான பேங்க் ஆப் பரோடாவில் காலியாக உள்ள 104 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்ற விவரங்கள் வருமாறு:
பணியிடங்கள்: குரூப் ஹெட்: 04, பிராந்திய ஹெட்: 17, சீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர் -70,துணை மேலாளர்: 13 - என மொத்தம் 104 காலியிடங்கள் உள்ளன.
கல்வித்தகுதி: ஏதாவது ஒரு டிகிரி படிப்புடன் வங்கி அல்லது நிதி சார்ந்த நிறுவனங்களில் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும். 3 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை அனுபவம் அவசியம்.
வயது வரம்பு: அதிகபட்சமாக 45 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
தேர்வு முறை: ஆன்லைன் டெஸ்ட், உளவியல் தேர்வு, நேர்முகத்தேர்வு அடிப்படையில் தேர்வர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி? ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 16.04.2026
விண்ணப்ப அறிவிப்பை படிக்க: https://bankofbaroda.bank.in/career/current-opportunities/recruitment-of-professionals-on-contract-basis-for-wealth-management-services-department-16-04