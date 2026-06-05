பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்தில் வேலை: 100 காலியிடங்கள்- யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாக பி.எஸ்.என்.எல் உள்ளது. மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த நிறுவனத்தில் காலியாக இருக்கக் கூடிய 100 இடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன் விவரங்க்ளை பார்கக்லாம்.
பதவியின் பெயர்: ஜூனியர் டெலிகாம் ஆபிசர் (டெலிகாம்)
பணியிடங்கள்: கர்நாடகா- 26, மராட்டியம்- 16, கேரளா -15, மத்திய பிரதேசம்- 10, சென்னை- 5, தமிழகம் -1, ஒடிசா 6 உட்பட மொத்தம் 100 இடங்கள் உள்ளன.
கல்வித்தகுதி: பி.இ.,/பி.டெக்.,/ எம்.எஸ்சி.,
வயது வரம்பு: 3.7.2026- தேதியின் படி 20 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்ச்சி முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு.
சம்பளம்: ரூ.16,400- 40,500 வரை
தேர்வு மையம்: சென்னை
விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 2000. எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு ரூ. 1000
விண்ணப்பிக்க கடைசிநாள்: 3.7.2026
தேர்வு பற்றிய கூடுதல் விவரங்களுக்கு : https://bsnlregistration.ibtexamination.com/AppO2BsNL_2026/