கல்வி&வேலைவாய்ப்பு

பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்தில் வேலை: 100 காலியிடங்கள்- யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

20 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருப்பவர்கள் இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்தில் வேலை: 100 காலியிடங்கள்- யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
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மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாக பி.எஸ்.என்.எல் உள்ளது. மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த நிறுவனத்தில் காலியாக இருக்கக் கூடிய 100 இடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன் விவரங்க்ளை பார்கக்லாம்.

பதவியின் பெயர்: ஜூனியர் டெலிகாம் ஆபிசர் (டெலிகாம்)

பணியிடங்கள்: கர்நாடகா- 26, மராட்டியம்- 16, கேரளா -15, மத்திய பிரதேசம்- 10, சென்னை- 5, தமிழகம் -1, ஒடிசா 6 உட்பட மொத்தம் 100 இடங்கள் உள்ளன.

கல்வித்தகுதி: பி.இ.,/பி.டெக்.,/ எம்.எஸ்சி.,

வயது வரம்பு: 3.7.2026- தேதியின் படி 20 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்ச்சி முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு.

சம்பளம்: ரூ.16,400- 40,500 வரை

தேர்வு மையம்: சென்னை

விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 2000. எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு ரூ. 1000

விண்ணப்பிக்க கடைசிநாள்: 3.7.2026

தேர்வு பற்றிய கூடுதல் விவரங்களுக்கு : https://bsnlregistration.ibtexamination.com/AppO2BsNL_2026/

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BSNL
பி.எஸ்.என்.எல்.
பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனம்
ஜூனியர் டெலிகாம் ஆபிசர்
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Daily Thanthi
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