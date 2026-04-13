சென்ட்ரல் வங்கியில் வேலை... யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

மத்திய அரசின் பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான சென்ட்ரல் வங்கியில் காலியாக உள்ள 26 சிறப்பு அதிகாரிகள் பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இது பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு:
பணியிடங்கள்: சிறப்பு அதிகாரிகள் 26
தேர்வுமுறை: எழுத்து தேர்வு, நேர்முகத்தேர்வு
கல்வித்தகுதி: பி. இ/பிடெக்,எம்பிஏ, சிஏ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். அனுபவமும் அவசியம்
வயது வரம்பு: பணியிடங்களுக்கு தகுந்தபடி மாறுபடும்: அதிகபட்சமாக 45 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
சம்பளம்: ரூ.1,20,940 வரை
விண்ணப்ப கட்டணம்: ரூ.850
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 30.04.2026
தேர்வு அறிவிப்பினை பார்க்க: https://centralbank.bank.in/