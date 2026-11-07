இந்தியன் வங்கியில் வேலை - 1,500 பணியிடங்கள்... யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் தெரியுமா?

2026–27 நிதியாண்டிற்கான 1,500 பயிற்சிப் பணியிடங்களுக்கான (தமிழ்நாட்டில் உள்ள 270 காலிப்பணியிடங்கள் உட்பட) அதிகாரப்பூர்வ ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை இந்தியன் வங்கி (Indian Bank) வெளியிட்டுள்ளது. இந்த காலியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்ற விவரங்கள் பின்வருமாறு:
பணி நிறுவனம்: இந்தியன் வங்கி
பயிற்சி பணி இடங்கள்: 1,500 (அப்ரண்டீஸ் பயிற்சி பணி). தமிழ்நாட்டில் 270 இடங்கள்.
பயிற்சி காலம்: ஒரு ஆண்டு
கல்வி தகுதி: 1-4-2022-க்கு பிறகு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள். 1-11-2026-க்குள் இறுதி தேர்வு மதிப்பெண்கள் வெளியாகி தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
வயது: 25-11-2026 அன்றைய தேதிப்படி குறைந்தபட்ச வயது 20; அதிகபட்ச வயது 28. அரசு விதிமுறைகளின்படி 3 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை வயது தளர்வு உண்டு. (மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்பட)
ஊக்கத்தொகை (மாதம்): மெட்ரோ/நகர்ப்புறம்-ரூ.15,000, புறநகர்/கிராமப்புறம்-ரூ.12,300
தேர்வு முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, உள்ளூர் மொழித்தேர்வு
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 25-11-2026
இணையதள முகவரி: https://indianbank.bank.in/en/career