இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் வேலை: தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 100 காலியிடங்கள்- உடனே விண்ணப்பிங்க

சென்னை,
இந்தியாவில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான இந்தியன் ஓவர் சீஸ் வங்கியில் லோக்கல் பேங்க் ஆபிசர் பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம். கல்வித்தகுதி என்ன? என்பது பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு;
பணியிடங்கள்: லோக்கல் பேங்க் ஆபிசர் -250
தமிழ்நாடு - 100, கர்நாடகா - 50, மகாராஷ்டிரா - 50, குஜராத் - 50
கல்வித்தகுதி: ஏதாவது ஒரு டிகிரி
வயது வரம்பு: 20 வயது முதல் 30 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
சம்பளம்: ரூ.48,480 - 85,920 வரை வழங்கப்படும்
தேர்வு முறை : ஆன்லைன் தேர்வு, உள்ளூர் மொழித்தேர்வு , நேர்முகத்தேர்வு,
விண்ணப்பிக்கும் மாநிலத்தின் உள்ளூர் மொழி தெரிந்து இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள 100 பணியிடங்களுக்கும் தேர்வாக வேண்டும் என்றால் தமிழ் கட்டாயம் தெரிந்து இருப்பது அவசியம்.
விண்ணப்ப கட்டணம்; ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்; விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.850 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோருக்கு ரூ.175 கட்டணம் ஆகும்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 24.08.2026
கூடுதல் விவரங்களுக்கு: https://www.iob.bank.in/en/careers