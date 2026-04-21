எல்.ஐ.சி நிறுவனத்தில் வேலை: பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாக உள்ள எல்.ஐ.சி உள்ளது. இதனுடன் இணைந்த
எல்.ஐ.சி., ஹவுசிங் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு:
பதவியின் பெயர்: 'ஜூனியர் அசிஸ்டென்ட்'
காலியிடங்கள்: கர்நாடகா 29, மராட்டியம் 25, தெலுங்கானா 24, தமிழகம் 21, ம.பி., 18 உட்பட மொத்தம் 180 இடங்கள் உள்ளன.
கல்வித்தகுதி: பட்டப்படிப்பு
வயது வரம்பு: 21 வயது முதல் 30 வயதுக்குள்
தேர்ச்சி முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, நேர்முகத்தேர்வு
விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைன்
விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 800 ஆன்லைன் வ்ழியாக செலுத்த வேண்டும்: . எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு கட்டணம் கிடையாது
விண்ணப்பிக்க கடைசிநாள்: 30.4.2026
தேர்வு மையங்கள்: சென்னை, கோவை, மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட நகரங்களில் அமைக்கப்படும்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு: lichousing.com