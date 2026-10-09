கல்வி&வேலைவாய்ப்பு

நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

21 – 30 வயது வரை உள்ளவர்கள் இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
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புதுடெல்லி,

மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றான நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் என்ஐசிஎல் காலியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு விண்ணபிப்பது யார்? என்ற விவரங்கள் பின்வருமாறு:

பணியிடங்கள்: நிர்வாக அதிகாரி: பொது பிரிவு 200, ரிஸ்க் என்ஜினியர்ஸ் 28, ஆட்டோமொபைல் 20, ஃபைனான்ஸ் 20, சட்டம் 20, ஐ.டி., 10 உட்பட மொத்தம் 321 காலியிடங்கள் உள்ளன.

கல்வித்தகுதி : பணியிடங்களுக்கு தகுந்தபடி மாறுபடும்: பட்டப்படிப்பு / பி.எல்., / பி.இ., / பி.டெக்., / எம்.சி.ஏ. உள்ளிட்ட படிப்புகள் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது : 21 – 30 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்ச்சி முறை : முதன்மை தேர்வு, மெயின் தேர்வு என இரு கட்ட தேர்வுகள் நடைபெறும்.

தேர்வு மையம் : சென்னை, கோவை, மதுரை, திருநெல்வேலி உட்பட 12 இடங்களில் தேர்வு நடைபெறுகிறது

விண்ணப்பிக்கும் முறை : ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக்கட்டணம் : ரூ. 1000. எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு ரூ. 250 கட்டணம் ஆகும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசிநாள் : 28.10.2026

கூடுதல் விவரங்களுக்கு : nationalinsurance.nic.co.in

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Daily Thanthi
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