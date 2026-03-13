திருச்சியில் உள்ள என்.ஐ.டி கல்லூரியில் வேலை: 122 பணியிடங்கள்

திருச்சி,
மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிட்டப்பட்டுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்களை பார்க்கலாம்.
: உதவி பேராசிரியர் 105, இணை பேராசிரியர் 15, பேராசிரியர் 2 என மொத்தம் 122 இடங்கள் உள்ளன.
: யுஜிசி விதிகளின் படி பேராசிரியர் பதவிகளுக்கான கல்வி தகுதி பெற்று இருக்க வேண்டும். பி.எச்.டி முடித்து இருப்பது கட்டாயம்
: 35 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். அரசு விதிகளின் படி வயது வரம்பில் தளர்வுகள் அளிக்கப்படும்.
: எழுத்துத்தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு, நேர்முகத்தேர்வு
: ஆன்லைன்
: ரூ. 2500. எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு ரூ. 1250
: பேராசிரியர் பணிகளுக்கு ரூ.56,100- 1,77,500 வரை வழங்கப்படும்.
: 06.04.2026
: https://www.nitt.edu/home/other/jobs/faculty_recruitment_2026/