எஸ்.பி.ஐ வங்கியில் வேலை;7,500 காலியிடங்கள்- விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

நாட்டின்மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான எஸ்பிஐ வங்கியில் அப்ரெண்டீஸ் எனப்படும் பயிற்சி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதுபற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு
பணி நிறுவனம் : எஸ்.பி.ஐ
காலியிடங்கள் : 7,500 (அப்ரெண்டீஸ்)
கல்வித்தகுதி : ஏதாவது ஒரு டிகிரி
தேர்வு முறை : ஆன்லைன் எக்ஸாம், நேர்முகத்தேர்வு
பயிற்சி காலம்: ஓராண்டு
ஊதியம்: மாதம் ரூ.15,000
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 08.06.2026
வயது வரம்பு: 20 முதல் 28 வயது வரை
விண்ணப்ப கட்டணம்: ரூ.300
கூடுதல் விவரங்களுக்கு: https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings