ஆவடியில் உள்ள ராணுவ வாகன நிறுவனத்தில் வேலை

ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ராணுவ வாகன நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்கள் பின் வருமாறு:

பதவியின் பெயர்: சீனியர் மேனேஜர் (மெடிக்கல்):3

பார்மசிஸ்ட்: 3

நர்சிங் அசிஸ்டென்ட்: 3

காலியிடங்கள் : 9

கல்வித்தகுதி: எம்.பி.பி.எஸ்., / பி.பார்ம்., / பி.எஸ்சி.,

வயது வரம்பு: 17.5.2026 தேதியில் 18 வயது முதல் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்ச்சி முறை: சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு, நேர்முகத்தேர்வு

விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைனில் விண்ணப்பத்தை டவுன்லோடு செய்து தபால் மூலமாக அனுப்ப வேண்டும்

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி:

General Manager/HR (CO), Armoured Vehicles Nigam Limited, HVF Road, Avadi, Chennai-

600 054

விண்ணப்பிக்க கடைசிநாள்: 12.5.2026

கூடுதல் விவரங்களுக்கு :avnl.co.in

