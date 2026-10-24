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மத்திய அரசின் பெல் நிறுவனத்தில் வேலை: 660 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாட்டில் திருச்சி உள்பட நாட்டில் பல்வேறு நகரங்களில் இந்த நிறுவனம் உள்ளது.
மத்திய அரசின் பெல் நிறுவனத்தில் வேலை: 660 காலியிடங்கள்
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மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாக பெல் நிறுவனம் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் திருச்சி உள்பட நாட்டில் பல்வேறு நகரங்களில் இந்த நிறுவனம் உள்ளது. இதில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலம் என்ற விவரங்கள் பின்வருமாறு:

பணியிடங்கள்:

பிட்டர் 278,

வெல்டர் 104,

மெஷினிஸ்ட் 101,

எலக்ட்ரீசியன் 90,

டர்னர் 52,

எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் 23 என மொத்தம் மொத்தம் 660 இடங்கள் உள்ளன.

கல்வித்தகுதி : ஐ.டி.ஐ. முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது : 14 – 27 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்ச்சி முறை : ஆன்லைன் தேர்வு, திறன் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

விண்ணப்பிக்கும் முறை : ஆன்லைன் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.

விண்ணப்பக்கட்டணம் : ரூ. 1072 செலுத்த வேண்டும்; எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு ரூ. 472 ஆகும்.

கூடுதல் விவரங்களுக்கு : careers.bhel.in

வேலைவாய்ப்பு
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BHEL
பெல் நிறுவனம்
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