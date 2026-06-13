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மத்திய அரசின் காப்பர் நிறுவனத்தில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மொத்தம் 70 காலியிடங்கள் உள்ளன நிரப்பப்பட உள்ளன.
மத்திய அரசின் காப்பர் நிறுவனத்தில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
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மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் நிறுவனம் உள்ளது. மத்திய சுரங்க மற்றும் கனிம வள அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:

பணியிடங்கள்: மொத்தம் 70 காலியிடங்கள் உள்ளன.

பதவியின் பெயர்: மைனிங் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் , பைனான்ஸ், சுற்றுச்சூழல் உள்ளிட்ட பிரிவுகள் காலியிடங்கள் உள்ளன.

கல்வித்தகுதி: டிப்ளமோ / பட்டப்படிப்பு / பி.இ., / பி.டெக்., / சி.ஏ.,

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 47 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

தேர்வு முறை: நேர்முகத்தேர்வு

விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைன்

விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 500. எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு கட்டணம் இல்லை.

விண்ணப்பிக்க கடைசிநாள்: 25.6.2026

கூடுதல் விவரங்களுக்கு; hindustancopper.com

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Daily Thanthi
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