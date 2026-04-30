ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இதில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு 20 வயது முதல் 30 வரை உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
சென்னை,

வங்கிகளின் வங்கி என்று கூறப்படும் ரிசர்வ் வங்கியில் காலியாக 11 இடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்களை பார்க்காலம்.

பதவியின் பெயர்: ஜூனியர் இன்ஜினியர்

காலியிடங்கள்: சிவில் 7, எலக்ட்ரிக்கல் 4 - மொத்தம் 11 இடங்கள்

கல்வித்தகுதி: டிப்ளமோ / பி.இ.,/ பி.டெக்.,

வயது வரம்பு: 20 வயது முதல் 30 வரை

தேர்ச்சி முறை: ஆன்லைன் தேர்வு

தேர்வு மையம்: சென்னை, மதுரை

விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைன்

விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 600 செலுத்த வேண்டும்: எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு கட்டணம் இல்லை.

விண்ணப்பிக்க கடைசிநாள்: 06.05.2026

முழு விவரங்களுக்கு : opportunities.rbi.org.in

