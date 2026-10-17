கல்வி&வேலைவாய்ப்பு

ரெயில்வேயில் வேலை: 1,688 காலியிடங்கள் - யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

டிக்கெட் எழுத்தர், இளநிலை எழுத்தர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ரெயில்வேயில் வேலை: 1,688 காலியிடங்கள் - யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Published on

இந்திய ரெயில்வேயில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை ஆர்.ஆர்.பி எனப்படும் ரெயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், டிக்கெட் எழுத்தர், இளநிலை எழுத்தர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த விவரம் வருமாறு:

பணி நிறுவனம்: ரெயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (ஆர்.ஆர்.பி)

காலி இடங்கள்: 1,688

பதவி: வணிகம் பயணச்சீட்டு எழுத்தர் (700), கணக்கு எழுத்தர் - தட்டச்சு செய் பவர் (200), இளநிலை எழுத்தர் - தட்டச்சர் (600), ரெயில் எழுத்தர் (188)

கல்வி தகுதி: 12-ம் வகுப்பு

வயது: 1-1-2027 அன்றைய தேதிப்படி 18 முதல் 30 வயது. அரசு விதிமுறைகளின் படி 3 முதல் 5 வயது வரை வயது தளர்வு உண்டு. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை வயது தளர்வு உண்டு

தேர்வு முறை: கம்ப்யூட்டர் அடிப்படையிலான முதல் நிலை தேர்வு, இரண்டாம் நிலை தேர்வு, ஆவண சரிபார்ப்பு, மருத்துவ பரிசோதனை

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 13-11-2026

கூடுதல் விவரங்களுக்கு : https://www.rrbapply.gov.in/

வேலைவாய்ப்பு
ரெயில்வே வேலை
Job News
Railway jobs
டிக்கெட் எழுத்தாளர்
இளநிலை எழுத்தாளர்
RRB
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com