இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் வழங்கும் படிப்புகள், உதவித்தொகை, நுழைவுத்தேர்வு பற்றி அறிந்து கொள்வோம்

மத்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் வேளாண் தொழிலாளர்கள் நல அமைச்சகத்தின் (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE) சார்பில் வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித்துறை (DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION) (DARE) இயங்குகிறது.
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக்கழகம் (THE INDIAN COUNCIL OF ARCHITECTURAL RESEARCH) (ICAR), இந்த வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித்துறை சார்பில் நடத்தப்படும் அமைப்பாகும். இது ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பாகும்.
இந்திய நாடு முழுவதும் தோட்டக்கலை (HORTICULTURE), மீன்வளம் (FISHERIES) மற்றும் விலங்கு அறிவியல் (ANIMAL SCIENCES) உள்ளிட்ட வேளாண்மை சார்ந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வியை மேம்படுத்தவும், அதனை ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்தவும், சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்யவும் இந்த அமைப்பு மிகவும் உறுதுணையாக அமைகிறது.
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக்கழகம், உலகில் மிகப்பெரிய தேசிய வேளாண் அமைப்புகளில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. இந்த அமைப்போடு இந்தியா முழுவதும் உள்ள 113 இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகங்கள் (THE INDIAN COUNCIL OF ARCHITECTURAL RESEARCH) (ICAR) மற்றும் 74 வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்கள் (AGRICULTURAL UNIVERSITIES) இணைந்து இயங்குகின்றன.
வேளாண் துறையில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளை அதிநவீன நுணுக்கங்கள் மூலம் செயல்படுத்துவதில் இந்த நிறுவனம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மேலும், இங்கு பயிற்சி பெற்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் உலகப்புகழ் பெற்று பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களில் ஆலோசர்களாக திகழ்கிறார்கள்.
உணவு தானிய உற்பத்தி, தோட்ட பயிர்கள் வளர்ச்சி, மீன் உற்பத்தி ஆகியவற்றில் இந்த நிறுவனம் முன்னோடி நிறுவனமாக திகழ்கிறது.
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தோடு இணைந்து பல ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களும், கல்வி நிறுவனங்களும் செயல்படுகின்றன.
குறிப்பாக, 4 நிகர் நிலை பல்கலைக்கழகங்களும் (DEEMED UNIVERSITIES), 74 தேசிய ஆராய்ச்சி மையங்களும் (NATIONAL RESEARCH CENTRES), 11 வேளாண் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையங்களும் (AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE), 8 இயக்குநரகங்கள்/திட்ட இயக்குநரகங்களும் (DIRECTORATES/PROJECT DIRECTORATES), 6 தேசிய அலுவலகங்களும் (NATIONAL BUREAUX), 11 தேசிய ஆராய்ச்சி மையங்களும் (NATIONAL RESEARCH CENTRES) இந்தியா முழுவதும் செயல்பட்டு வருகின்றன.
நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள்
(DEEMED UNIVERSITIES)
1. ICAR-CENTRAL INSTITUTE ON FISHERIES EDUCATION, MUMBAI (FISHERIES SCIENCE)
2. ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, NEW DELHI (CROP SCIENCE)
3. ICAR-INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE, IZATNAGAR (ANIMAL SCIENCE)
4. ICAR-NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE, KARNAL (ANIMAL SCIENCE)
NATIONAL RESEARCH CENTRES
(தேசிய ஆராய்ச்சி மையங்கள்)
1. ICAR - CENTRAL AGROFORESTRY RESEARCH INSTITUTE, JHANSI (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
2. ICAR - CENTRAL ARID ZONE RESEARCH INSTITUTE, JODHPUR (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
3. ICAR - CENTRAL AVIAN RESEARCH INSTITUTE, IZATNAGAR (ANIMAL SCIENCE)
4. ICAR - CENTRAL CITRUS RESEARCH INSTITUTE, NAGPUR (HORTICULTURE SCIENCE)
5. ICAR - CENTRAL COASTAL AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, GOA (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
6. ICAR - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE, BIKANER (HORTICULTURE SCIENCE)
7. ICAR - CENTRAL INSTITUTE FOR RESEARCH ON BUFFALOES, HISAR (ANIMAL SCIENCE)
8. ICAR - CENTRAL INSTITUTE FOR RESEARCH ON CATTLE, MEERUT (ANIMAL SCIENCE)
9. ICAR - CENTRAL INSTITUTE FOR RESEARCH ON GOATS, MAKHDOOM (ANIMAL SCIENCE)
10. ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL ENGINEERING, BHOPAL (AGRICULTURAL ENGINEERING)
11. ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF COLDWATER FISHERIES RESEARCH, BHIMTAL (FISHERIES SCIENCE)
12. ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF COTTON RESEARCH, NAGPUR (CROP SCIENCE)
13. ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES TECHNOLOGY, KOCHI (FISHERIES SCIENCE)
14. ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF FRESHWATER AQUACULTURE, BHUBANESWAR (FISHERIES SCIENCE)
15. ICAR - VIVEKANANDA PARVATIYA KRISHI ANUSANDHAN SANSTHAN, ALMORA (CROP SCIENCE)
16. ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF RESEARCH ON COTTON TECHNOLOGY, MUMBAI(AGRICULTURAL ENGINEERING)
17. ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF SUBTROPICAL HORTICULTURE, LUCKNOW (HORTICULTURE SCIENCE)
18. ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF TEMPERATE HORTICULTURE, SRINAGAR (HORTICULTURE SCIENCE)
19. ICAR - CENTRAL INSTITUTE ON POST-HARVEST ENGINEERING & TECHNOLOGY, LUDHIANA (AGRICULTURAL ENGINEERING)
20. ICAR - CENTRAL ISLAND AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, PORT BLAIR (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
21. ICAR - CENTRAL INSTITUTE FOR WOMEN IN AGRICULTURE, BHUBANESWAR (AGRICULTURAL EXTENSION)
22. ICAR - CENTRAL INLAND FISHERIES RESEARCH INSTITUTE, BARRACKPORE (FISHERIES SCIENCE)
23. ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF BRACKISHWATER AQUACULTURE, CHENNAI (FISHERIES SCIENCE)
24. ICAR - CENTRAL MARINE FISHERIES RESEARCH INSTITUTE, KOCHI (FISHERIES SCIENCE)
25. ICAR - CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE, KASARAGOD (CROP SCIENCE)
26. ICAR - CENTRAL POTATO RESEARCH INSTITUTE, SHIMLA (HORTICULTURE SCIENCE)
27. ICAR - CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR JUTE & ALLIED FIBRES, BARRACKPORE (CROP SCIENCE)
28. ICAR - CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR DRYLAND AGRICULTURE, HYDERABAD (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
29. ICAR - CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR (ANIMAL SCIENCE)
30. ICAR - CENTRAL SOIL SALINITY RESEARCH INSTITUTE, KARNAL (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
31. ICAR - CENTRAL TUBER CROPS RESEARCH INSTITUTE, THIRUVANANTHAPURAM (CROP SCIENCE)
32. ICAR - RESEARCH COMPLEX FOR EASTERN REGION, PATNA (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
33. ICAR - RESEARCH COMPLEX FOR NEH REGION, BARAPANI (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
34. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF FARMING SYSTEMS RESEARCH, MODIPURAM (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
35. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF MILLETS RESEARCH, HYDERABAD (CROP SCIENCE)
36. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF OIL PALM RESEARCH, PEDAVEGI (CROP SCIENCE)
37. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF OILSEEDS RESEARCH, HYDERABAD (CROP SCIENCE)
38. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF SOIL AND WATER CONSERVATION, DEHRADUN (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
39. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF WATER MANAGEMENT, BHUBANESWAR (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
40. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF WHEAT & BARLEY RESEARCH, KARNAL (CROP SCIENCE)
41. ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, HAZARIBAGH (CROP SCIENCE)
42. ICAR - INDIAN AGRICULTURAL STATISTICS RESEARCH INSTITUTE, NEW DELHI (AGRICULTURAL ENGINEERING)
43. ICAR - INDIAN GRASSLAND & FODDER RESEARCH INSTITUTE, JHANSI (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
44. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY, RANCHI (CROP SCIENCE)
45. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF GROUNDNUT RESEARCH, JUNAGADH (CROP SCIENCE)
46. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF HORTICULTURAL RESEARCH, BENGALURU (HORTICULTURE SCIENCE)
47. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF MAIZE RESEARCH, LUDHIANA (CROP SCIENCE)
48. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF PULSES RESEARCH, KANPUR (CROP SCIENCE)
49. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF RAPESEED MUSTARD RESEARCH, BHARATPUR (CROP SCIENCE)
50. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF RICE RESEARCH, HYDERABAD (CROP SCIENCE)
51. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF SOIL SCIENCE, BHOPAL (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
52. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF SPICES RESEARCH, CALICUT (CROP SCIENCE)
53. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF SUGARCANE RESEARCH, LUCKNOW (CROP SCIENCE)
54. ICAR - INDIAN INSTITUTE OF VEGETABLE RESEARCH, VARANASI (HORTICULTURE SCIENCE)
55. ICAR - NATIONAL ACADEMY OF AGRICULTURAL RESEARCH MANAGEMENT, HYDERABAD (AGRICULTURAL EDUCATION)
56. ICAR - NATIONAL INSTITUTE FOR ABIOTIC STRESS MANAGEMENT, MALEGAON (CROP SCIENCE)
57. ICAR - NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH ON COMMERCIAL AGRICULTURE, RAJAHMUNDRY (CROP SCIENCE)
58. ICAR - NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY RESEARCH, NEW DELHI (AGRICULTURAL EDUCATION)
59. ICAR - NATIONAL INSTITUTE OF ANIMAL NUTRITION & PHYSIOLOGY, BENGALURU (ANIMAL SCIENCE)
60. ICAR - NATIONAL INSTITUTE OF BIOTIC STRESSES MANAGEMENT, RAIPUR (CROP SCIENCE)
61. ICAR - NATIONAL INSTITUTE OF HIGH SECURITY ANIMAL DISEASES, BHOPAL (ANIMAL SCIENCE)
62. ICAR - NATIONAL INSTITUTE OF NATURAL FIBRE ENGINEERING & TECHNOLOGY, KOLKATA (AGRICULTURAL ENGINEERING)
63. ICAR - NATIONAL INSTITUTE OF PLANT BIOTECHNOLOGY, NEW DELHI (CROP SCIENCE)
64. ICAR - NATIONAL INSTITUTE OF SECONDARY AGRICULTURE, RANCHI (AGRICULTURAL ENGINEERING)
65. ICAR - NATIONAL INSTITUTE OF SEED SCIENCE & TECHNOLOGY, MAU (CROP SCIENCE)
66. ICAR - NATIONAL INSTITUTE OF VETERINARY EPIDEMIOLOGY & DISEASE INFORMATICS, BENGALURU (ANIMAL SCIENCE)
67. ICAR - NATIONAL INSTITUTE ON FOOT AND MOUTH DISEASE, BHUBANESWAR (ANIMAL SCIENCE)
68. ICAR - NATIONAL MEAT RESEARCH INSTITUTE, HYDERABAD (ANIMAL SCIENCE)
69. ICAR - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR INTEGRATED PEST MANAGEMENT, NEW DELHI (CROP SCIENCE)
70. ICAR - NATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE, CUTTACK (CROP SCIENCE)
71. ICAR - NATIONAL SOYBEAN RESEARCH INSTITUTE, INDORE (CROP SCIENCE)
72. ICAR - MAHATMA GANDHI INTEGRATED FARMING RESEARCH INSTITUTE, MOTIHARI (CROP SCIENCE)
73. ICAR - SUGARCANE BREEDING INSTITUTE, COIMBATORE (CROP SCIENCE)
வேளாண் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
(AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE)
1. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE I, LUDHIANA (AGRICULTURAL EXTENSION)
2. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE II, JODHPUR(AGRICULTURAL EXTENSION)
3. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE III, KANPUR (AGRICULTURAL EXTENSION)
4. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE IV, PATNA (AGRICULTURAL EXTENSION)
5. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE V, KOLKATA (AGRICULTURAL EXTENSION)
6. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE VI, GUWAHATI (AGRICULTURAL EXTENSION)
7. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE VII, UMIAM (BARAPANI), DISTT RI-BHOI (AGRICULTURAL EXTENSION)
8. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE VIII, PUNE (AGRICULTURAL EXTENSION)
9. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE IX, JABALPUR (AGRICULTURAL EXTENSION)
10. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE X, HYDERABAD (AGRICULTURAL EXTENSION)
11. ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE, ZONE XI, BENGALURU (AGRICULTURAL EXTENSION)
இயக்குநரகங்கள்/திட்ட இயக்குநரகங்கள் (DIRECTORATES/PROJECT DIRECTORATES)
1. ICAR-DIRECTORATE OF MUSHROOM RESEARCH, SOLAN (HORTICULTURE SCIENCE)
2. ICAR-DIRECTORATE ON ONION AND GARLIC RESEARCH, PUNE (HORTICULTURE SCIENCE)
3. ICAR-DIRECTORATE OF CASHEW RESEARCH, PUTTUR (HORTICULTURE SCIENCE)
4. ICAR-DIRECTORATE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS RESEARCH, ANAND,(HORTICULTURE SCIENCE)
5. ICAR-DIRECTORATE OF FLORICULTURAL RESEARCH, PUNE, MAHARASHTRA (HORTICULTURE SCIENCE)
6. ICAR-DIRECTORATE OF WEED RESEARCH, JABALPUR (CROP SCIENCE)
7. ICAR-DIRECTORATE OF POULTRY RESEARCH, HYDERABAD (ANIMAL SCIENCE)
8. ICAR-DIRECTORATE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN AGRICULTURE (DKMA), NEW DELHI (AGRICULTURAL EXTENSION)
தேசிய அலுவலகங்கள்
(NATIONAL BUREAUX)
1. ICAR-NATIONAL BUREAU OF PLANT GENETICS RESOURCES, NEW DELHI (CROP SCIENCE)
2. ICAR-NATIONAL BUREAU OF AGRICULTURALLY IMPORTANT MICRO-ORGANISMS, MAU, UTTAR PRADESH (CROP SCIENCE)
3. ICAR-NATIONAL BUREAU OF AGRICULTURAL INSECT RESOURCES, BENGALURU (CROP SCIENCE)
4. ICAR-NATIONAL BUREAU OF SOIL SURVEY AND LAND USE PLANNING, NAGPUR (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
5. ICAR-NATIONAL BUREAU OF ANIMAL GENETIC RESOURCES, KARNAL (ANIMAL SCIENCE)
6. ICAR-NATIONAL BUREAU OF FISH GENETIC RESOURCES, LUCKNOW (FISHERIES SCIENCE)
தேசிய ஆராய்ச்சி மையங்கள்
NATIONAL RESEARCH CENTRES
1. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR BANANA, TRICHY (HORTICULTURE SCIENCE)
2. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR GRAPES, PUNE (HORTICULTURE SCIENCE)
3. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR LITCHI, MUZAFFARPUR (HORTICULTURE SCIENCE)
4. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR POMEGRANATE, SOLAPUR (HORTICULTURE SCIENCE)
5. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL, BIKANER (ANIMAL SCIENCE)
6. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON EQUINES, HISAR (ANIMAL SCIENCE)
7. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON MITHUN, MEDZIPHEMA, NAGALAND (ANIMAL SCIENCE)
8. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON ORCHIDS, PAKYONG, SIKKIM (HORTICULTURE SCIENCE)
9. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON PIG, GUWAHATI (ANIMAL SCIENCE)
10. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON SEED SPICES, AJMER (CROP SCIENCE)
11. ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON YAK, WEST KEMANG (ANIMAL SCIENCE)
2019-ம் ஆண்டு முதல் வேளாண்மை மற்றும் அதனை சார்ந்த அறிவியல் துறைகளில் நுழைவுத்தேர்வு நடத்தும் பொறுப்பு தேசிய தேர்வுகள் முகமை (NATIONAL TESTING AGENCY) என்னும் அமைப்பிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அமைப்பு முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் ICAR-PG கல்வி உதவித்தொகைக்கான அகில இந்திய நுழைவுத்தேர்வு (ICAR -AIEER (PG)), மற்றும் பி.ஹெச்டி (Ph.D) என்னும் முனைவர் படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் ஜூனியர்/சீனியர் ஆராய்ச்சி உதவித்தொகைக்கான (JRF/SFR) அகில இந்திய போட்டி தேர்வு (ICAR AICE-JRF/SRF(Ph.D) ஆகியவற்றிற்கான தேர்வுகளை நடத்துகிறது.
இந்த தேர்வுகள் கணினி அடிப்படையிலான தேர்வாக (COMPUTER BASED TEST) (CBT) அமையும். இந்த தேர்வில் கொள்குறி வகையிலான (OBJECTIVE TYPE - MUTIPLE CHOICE QUESTIONS) கேள்விகள் இடம்பெறும்.
"ஆல் இந்தியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் அட்மிஷன் டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி ப்ரோக்ராம்" (ALL INDIA ENTRANCE EXAMINATION FOR ADMISSION TO POST GRADUATE DEGREE PROGRAM) என அழைக்கப்படும் நுழைவுத்தேர்வு பற்றிய அறிவிப்பு பெரும்பாலும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் வெளியிடப்படும்.
நுழைவுத்தேர்வு எழுத விண்ணப்பதாரர்கள் செலுத்த வேண்டிய கட்டண விபரம்:
1. பொதுப்பிரிவு (GENERAL UNRESERVED) : ரூபாய் 1,300.
2. இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (OBC(NCL)/(UPS)/EWS) : ரூபாய் 1250.
3. தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடி இனத்தவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் (SC, ST AND PWBD(PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES) : ரூபாய் 675.
நுழைவுத்தேர்வு பற்றிய மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி;
NATIONAL TESTING AGENCY,
FIRST FLOOR,
NSIC-MDBP BUILDING,
OKHLA INDUSTRIAL ESTATE,
NEW DELHI-110020.
தொடர்பு எண்கள்: +011-4075-9000 மற்றும் +011-6922-7700.
http://exams.nta.nic.in/icar/