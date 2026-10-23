மருந்தகப் படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க அக்டோபர் 29 கடைசி நாள்!

சென்னை:
தமிழகத்தில் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறை சார்பில் வழங்கப்படும் ஒருங்கிணைந்த மருந்தகப் பட்டயப் படிப்பான Diploma in Integrated Pharmacy (D.I.P.) படிப்பில் 2026–2027-ம் கல்வியாண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க அக்டோபர் 29-ந்தேதி மாலை 5 மணி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் படிப்பு இரண்டரை ஆண்டுகள் கொண்டதாகும். இதில் 6 மாத கால கட்டாயப் பயிற்சியும் அடங்கும். இப்பயிற்சியை முடிப்பதன் மூலம் மருந்தகத் துறை சார்ந்த அடிப்படைத் திறன்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மாணவர்களுக்கு கிடைக்கிறது.
விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் Tamil Nadu AYUSH Online Portal or Tamil Nadu Health Department. என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.350 ஆகும். தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆதிதிராவிடர் (SC), ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியர் (SCA), பழங்குடியினர் (ST) பிரிவுகளைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணத்தில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படிப்புக்கான ஆண்டுக் கல்விக் கட்டணம் ரூ.3,600 எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் படிப்பில் சேர பிளஸ்-2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆங்கிலத்துடன் இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல் அல்லது உயிரியல், கணிதம் ஆகிய பாடங்களில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச அறிவியல் பாட மதிப்பெண் தகுதி விவரங்கள்:
- பொதுப் பிரிவினர் (OC) – 45%
- பிற்படுத்தப்பட்டோர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் முஸ்லிம், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் (BC/BCM/MBC/DNC) – 40%
- ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியர் மற்றும் பழங்குடியினர் (SC/SCA/ST) – 35%
சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு ஆயுஷ் துணை மருத்துவப் படிப்புகள் பள்ளி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அரசு மையம் ஆகியவற்றில் இந்தப் படிப்பு வழங்கப்படுகிறது.
விண்ணப்பிக்கும் முன் கல்வித் தகுதி, பாடப்பிரிவுகள், கட்டணங்கள் மற்றும் சேர்க்கை விதிமுறைகளை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிக்கையில் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.