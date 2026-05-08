பிளஸ்2 தேர்வு முடிவுகள்: பாட வாரியாக முழு மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்கள் விவரம்

பிளஸ்2 தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை வெளியிடப்பட்டன.
சென்னை,

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு கடந்த மார்ச் மாதம் 2-ந்தேதி முதல் 26-ந்தேதி வரை நடைபெற்றது. சுமார் 8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ-மாணவிகள் இந்த தேர்வை எழுதினார்கள். இந்த தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை வெளியிடப்பட்டன. தேர்வு எழுதியவர்களில் 95.2% மாணவ, மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அதேபோல மொத்தம் 16,024 சதங்களை (நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்) மாணவர்கள் வாங்கியுள்ளனர்.

பாட வாரியாக முழு மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்கள் விவரம்

1. தமிழ் - 83

2. ஆங்கிலம் - 21

3. இயற்பியல் - 105

4. வேதியியல் - 632

5. உயிரியல் - 784

6. கணிதம் - 732

7. தாவரவியல் - 31

8. விலங்கியல் - 18

9. கணினி அறிவியல் - 6,945

10. வணிகவியல் - 683

11. கணக்குப் பதிவியல் - 1,946

12. பொருளியல் - 440

13. வரலாறு - 282

14. கணினிப் பயன்பாடுகள் - 2,099

15. வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் - 463

* ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை - 16,024

* ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்ற அரசுப் பள்ளிமாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை - 1,865.

