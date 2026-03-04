பொதுத்துறை வங்கியில் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

சென்னை,
மத்திய அரசின் பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான சென்ட்ரல் பேங்க் ஆப் இந்தியாவில் 275 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பணியிடங்களுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பது பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு: -
: சிறப்பு அதிகாரி பிரிவில் ஐ.டி, ஆபிசர் 82, சைபர் செக்யூரிட்டி 38, டிஜிட்டல் சப்போர்ட் 26, டிஜிட்டல் அப்ளிகேசன் 25, டேட்டா இன்ஜினியர் 15, டேட்டாபேஸ் அட்மின் 11, சாப்ட்வேர் டெவலப்பர் 6 உட்பட மொத்தம் 275 இடங்கள் உள்ளன.
: பணியிடங்களுக்கு தகுந்தபடி கல்வித்தகுதி மாறுபாடும். பி. இ, பி.டெக். எம்.சிஏ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
: அதிகபட்சமாக ரூ.1,02,300 - 1,20,940.
: 31.1.2026 தேதிப்படி 30 வயது முதல் 45 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
: ஆன்லைன் தேர்வு, நேர்முகத்தேர்வு
: ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
: பொதுப்பிரிவினருக்கு ரூ. 850 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்; பெண்கள் / எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு ரூ. 150 கட்டணம் ஆகும்.
: 23.3.2026
: centralbank.bank.in