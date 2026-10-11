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ரெயில்வேயில் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை; 3,548 காலியிடங்களுக்கு நவம்பர் 6 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

சரக்கு ரெயில் மேலாளர் பதவிக்குத்தான் மிக அதிகபட்சமாக 2,750 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரெயில்வேயில் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை; 3,548 காலியிடங்களுக்கு நவம்பர் 6 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
ரெயில்வே துறை
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இந்திய ரெயில்வே துறையில் காலியாக உள்ள தொழில்நுட்பம் அல்லாத பிரபலமான பிரிவுகளின் (NTPC – பட்டதாரி பிரிவு) கீழ், 3,548 பட்டதாரி நிலையிலான காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை ரெயில்வே தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:-

என்னென்ன பதவிகள்?

இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பின் (CEN 06/2026) மூலம் பின்வரும் 4 முக்கிய பதவிகளுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்:

• சரக்கு ரெயில் மேலாளர் (Goods Train Manager) – 2,750 இடங்கள்

• மூத்த எழுத்தர் மற்றும் தட்டச்சுப் பணியாளர் (Senior Clerk cum Typist) – 371 இடங்கள்

• இளநிலை கணக்கு உதவியாளர் (Junior Accounts Assistant cum Typist) – 300 இடங்கள்

• தலைமை வர்த்தக மற்றும் பயணச்சீட்டு மேற்பார்வையாளர் (Chief Commercial cum Ticket Supervisor) – 127 இடங்கள்

மொத்தம் உள்ள 3,548 காலிப் பணியிடங்களில், சரக்கு ரெயில் மேலாளர் பதவிக்குத்தான் மிக அதிகபட்சமாக 2,750 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த பதவிகளுக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ள பட்டதாரிகள் இணைய வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.

• விண்ணப்பம் தொடங்கப்பட்ட நாள்: அக்டோபர் 8, 2026

• விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: நவம்பர் 6, 2026 (இரவு 11:59 மணி வரை)

• தேர்வுக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்: நவம்பர் 8, 2026

அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள்

விண்ணப்பதாரர்கள் ரெயில்வே தேர்வு வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://rrb.indianrailways.gov.in அல்லது நேரடியாக விண்ணப்பிக்கும் தளமான https://www.rrbapply.gov.in என்ற முகவரியை பயன்படுத்தி நவம்பர் 6-ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைனில் தங்களது விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கலாம்
Vacancies
ரெயில்வே
Applications
Department of Railways
பட்டதாரிகளுக்கு பணிவாய்ப்பு
Graduates
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Daily Thanthi
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