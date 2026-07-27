மருத்துவப் படிப்புக்கான விண்ணப்ப அவகாசம் முடிந்தது!

சென்னை,
தமிழகத்தில் 2026–27 கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை எம்பிபிஎஸ் (MBBS), பிடிஎஸ் (BDS) மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க நீட்டிக்கப்பட்ட அவகாசம் இன்று (திங்கட்கிழமை) மதியம் 3.00 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஏற்கெனவே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் எவ்வித திருத்தமோ, மாற்றமோ மேற்கொள்ள முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், விண்ணப்பங்களை tnmedicalselection.org இணையதளத்தின் மூலம் மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று மாணவர்களுக்கு இயக்குநரகம் அறிவுறுத்தியிருந்தது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் இளநிலை எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்காக இதுவரை 70,485 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. எனினும், விண்ணப்பப் பதிவு நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து இறுதி பதிவுகளின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை.